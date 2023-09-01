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台中一家搶訂不二坊蛋黃酥　10手機連撥6萬通！苦戰3天終於訂到了

▲彰化不二坊蛋黃酥未漲價1顆45元。（圖／ ETtoday資料照 記者唐詠絮攝）

▲彰化不二坊蛋黃酥未漲價1顆45元。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州／綜合報導

每年中秋節必定會掀起蛋黃酥之亂的彰化名店不二坊，日前在臉書公告中秋節訂單從8月16日起接受電話訂購，不料短短7天老闆就宣布不再受理。一位蔡姓女子分享搶訂心得，靠著家族成員10多支手機不斷連播，打了將近6萬通電話才終於下單成功，顯見不二坊蛋黃酥人氣之旺。

不二坊日前在臉書粉絲團貼出公告，表示中秋節訂單從8月16日起接受電話訂購，時間為上午9點至12點和下午2點30分至5點30分，訂單確認後將不接受修改日期和數量，開放下單的一星期內若電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單。

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沒想到16日才開放訂購，不二坊22日晚間再次發布公告，表示中秋節電話訂單已滿，未來將不再受理預購訂單。根據《自由時報》報導，一名成功搶訂成功的台中蔡女表示，他們家庭因為送禮需求，家族動員並以10多支電話接力撥打，直到第3天中午大約撥了6萬通電話後，才終於打進不二坊下單成功。

蔡女透露，去年因為實在訂不到，最後只好找代購幫忙，今年決定動員有空的家人一起上，其中一度打到灰心喪志，差一點就要放棄，還好最後下單成功。不二坊儘管4月時公告漲價，每一顆蛋黃酥漲到50元，但平日的買氣依然不減，中秋節期間代購價甚至幾乎翻倍，顯見不二坊蛋黃酥人氣之旺。

▲▼彰化監獄「鐵窗牌鳳凰酥」，金黃色的外皮包裹著鹹香的內餡，令人食指大動。（圖／法務部矯正署彰化監獄）

▲彰化鐵窗牌蛋黃酥也相當有人氣，曾創下8萬顆1天售罄紀錄。（示意圖／法務部矯正署彰化監獄）

不過也有蛋黃酥控表示，彰化縣其實不只不二坊，還有紀家及林記餅舖等，都是超好吃蛋黃酥店。另外一年才能吃到1次的彰監鐵窗牌（儒林工坊）蛋黃酥也相當美味，不論跟家人一起享用或送禮都是不錯的選擇，而且還曾創下8萬顆1天售罄紀錄，獄方今年因此加碼到9萬顆，於8月28日開放訂購，數量有限賣完為止。

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