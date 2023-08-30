拍賣銀行？雲林127坪黃金店面大減241萬法拍　未開拍投資客已搶翻

▲雲林黃金店面降價拍賣 。（圖／嘉義分署提供）



記者陳韻如／嘉義報導

行政執行署嘉義分署9月5日將舉行聯合拍賣會，其中最吸睛的物件應該是位於斗六市雲林路二段一處127坪建物，目前是星辰銀行斗六分行據點，而其位處精華路段，周邊機能相當完善，此次將進行第二拍拍賣，底價從2419萬元減價到2178萬元，預估將會相當搶手。

行政執行署嘉義分署9月5日將舉行不動產拍賣會，雲林地區法拍不動產有20件；嘉義縣市則有31件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。

此次拍賣會最吸睛的物件應是位於斗六市雲林路二段211號一、二樓土地及建物，位於斗六市精華區13層大樓之一、二樓店面，二樓建物連同騎樓總面積約有127坪（419.65 平方公尺），目前是星辰銀行斗六分行據點，租用時間到今年12月31日。

據悉，該物件鄰近家樂福斗六店及斗六慈濟醫院，麥當勞雲林餐廳更是就在旁邊，此次進行第二拍拍賣，底價已經從原來的2419萬元減價到2178萬元，投標保證金436萬元，換算每坪17萬1496元。嘉義分署表示，該物件所在之地車水馬龍，人來人往十分繁華，適合各行各業大發利市。

經查，本大樓店面法拍價格遠低於該區目前不動產交易實價登錄價格，減價拍賣公告一經發出就吸引許多民眾來電詢問，其中更不乏其他金融同業，意欲買下該處擴展業務，可謂物超所值，買到賺到，自用或投資皆宜，推測內行買家應會在法拍當天積極出手投標，如存觀望態度者，恐怕會被他人捷足先登。

嘉義分署表示，如對以上拍賣、變賣相關事宜仍有疑問，可上嘉義分署官網、FB 粉絲專頁查詢，或電洽 05-2711133，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務，歡迎大家到場應買！