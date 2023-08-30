澳豐騙走3千萬養老金！　案害人輕生

▲澳豐金融詐騙案受害人Michael（右）向本刊投訴，已有受害人因賠上養老金而輕生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內史上最大金融詐騙案澳豐案已造成投資人絕望輕生！本刊調查，一名投資人Albert把養老金100萬美金買進澳豐金融商品，2月澳豐爆停贖風暴後，他就開始看心理醫生，未料7月還是發生跳樓輕生的憾事，家屬傷心欲絕，遺孀Diana對本刊淚訴：「我先生就是被這些人（澳豐、兆富）逼死的。」也有投資人不甘養老金被騙，集結超過20名受害人向在台負責販售商品的兆富提告，「希望能爭一口氣。」受害人Michael表示。

上週三（8月23日），在科技業工作、澳豐受害人自救會召集成員之一Michael氣憤向本刊投訴：「外界都誤以為我們是有錢人被騙，其實，有些人是拿出畢生積蓄，投資澳豐，沒想到瞬間化為烏有，因而遭受打擊。上（7）月初，就有一名受害人，因此跳樓輕生。」

本刊調查，上月輕生的澳豐受害人Albert，年約60歲，家住台北，2年多前才從金融業退休，「上週三圓滿辦完我先生的後事，我先生就是被這些人（澳豐、兆富）逼死的。」Albert遺孀Diana接到本刊來電時，在採訪過程中，忍不住數度哽咽，有一半的通話時間都帶著哭腔。

Diana透露，Albert和她育有1女，過去省吃儉用，「最奢侈的花費就是加油錢，我先生當初會買澳豐金融的產品，就是因為從小一起長大的朋友介紹，他因為信任朋友，陸續投入100萬美元（約合台幣3,175萬），打算以後老來當退休依靠。」

未料，去年底澳豐傳出暫停贖回，今年2月國內媒體相繼報導後，Albert發現遭騙，「我先生受不了打擊，非常自責，認為對不起我和女兒，覺得活著很痛苦，這半年彷彿老了1、20歲，我帶他去看醫生，醫生說他有創傷後壓力症候群（PTSD），服藥後沒見效，改成住院打針治療。」Diana邊哭邊說。

Albert住院治療後，還曾傳訊息告知Michael：「廣泛性焦慮症嚴重如我，可能會有自殺傾向，希望這些所有的惡夢，在年底前都能撥雲見日…」Michael回訊息安慰Albert，人生沒有跨不過的門檻，希望他早日走出來，未料Albert選擇輕生，「光是我知道的，就有4名受害人想不開輕生。」

Diana忍不住爆氣罵，「他們（澳豐、兆富）一再欺騙，讓投資人希望一再破滅，對人生徹底絕望，他們怎麼可以販售不合法的金融產品，還把責任撇得一乾二淨，這根本就是推卸責任，很多家庭的生計都因此受到影響，兆富業務還用話術大打拖延戰，讓投資人坐立難安。」

面對這場世紀騙局，Albert遺孀Diana哭著說，希望政府、檢調能加緊腳步，提供投資人協助，以免再度發生憾事。

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