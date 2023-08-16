錫蘭宣布移居日本！被挖出曾評台灣美食「排名墊底」：只有2樣能吃

▲錫蘭近日宣布要搬離台灣。（圖／翻攝自YouTube／錫蘭Ceylan，下同）

網搜小組／閔文昱報導

比利時、中國混血網紅「錫蘭Ceylan」原本住在上海，但後來在上海封城期間宣布「逃離上海」，轉而來到台灣短居，不過他近日卻坦言現在漸漸失去自由，過去半年在台灣「不是非常開心」，準備搬到日本居住。對此，有網友也挖出他過去曾評價台灣美食「在中國、香港及日本中排名墊底」，引發熱議。

錫蘭近日拍片透露，想要離開台灣有很多原因，其中最主要的就是「很難有出門自由」，因為經常被別人偷拍PO上網，導致漸漸有點對社交感到恐懼，甚至還稱「台北近半年的天氣都熱成狗屎。」也因此經過長時間的考慮之後，現在已經95%確定要移居日本，計畫在東京待上6個月。他強調，台灣有些地方他的確不喜歡，「但是更大的原因就是我不適合住在這裡。」

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消息一出，馬上引發熱烈討論，其中有網友更發現，錫蘭過去曾在推特發文坦言，如果讓他在中國、香港、日本和台灣中做選擇，「我也會給台灣美食墊底，真的除了滷肉飯和牛肉麵，其他我都不怎麼喜歡吃，也不覺得特殊。馬來西亞和韓國沒去過不好評價。」

▲錫蘭過去曾評價台灣美食「排名墊底」。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少鄉民紛紛痛批「不爽台灣真的不要住，沒人逼你們，不用在那邊大聲嚷嚷，刷存在感」、「笑死，慢走不送」、「麻煩自生自滅吧，以為全世界繞著你」，不過也有網友認為「確實，如果有選擇，根本不會想住台北」、「廢話，能跑去其他地方爽住有多少人不跑」、「無法反駁」、「他也不是第一個這樣說的，很多外國人都有同感」。