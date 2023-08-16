　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錫蘭宣布移居日本！被挖出曾評台灣美食「排名墊底」：只有2樣能吃

▲錫蘭宣布要搬離台灣。（圖／翻攝自YouTube／錫蘭Ceylan）

▲錫蘭近日宣布要搬離台灣。（圖／翻攝自YouTube／錫蘭Ceylan，下同）

網搜小組／閔文昱報導

比利時、中國混血網紅「錫蘭Ceylan」原本住在上海，但後來在上海封城期間宣布「逃離上海」，轉而來到台灣短居，不過他近日卻坦言現在漸漸失去自由，過去半年在台灣「不是非常開心」，準備搬到日本居住。對此，有網友也挖出他過去曾評價台灣美食「在中國、香港及日本中排名墊底」，引發熱議。

錫蘭近日拍片透露，想要離開台灣有很多原因，其中最主要的就是「很難有出門自由」，因為經常被別人偷拍PO上網，導致漸漸有點對社交感到恐懼，甚至還稱「台北近半年的天氣都熱成狗屎。」也因此經過長時間的考慮之後，現在已經95%確定要移居日本，計畫在東京待上6個月。他強調，台灣有些地方他的確不喜歡，「但是更大的原因就是我不適合住在這裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲錫蘭宣布要搬離台灣。（圖／翻攝自YouTube／錫蘭Ceylan）

消息一出，馬上引發熱烈討論，其中有網友更發現，錫蘭過去曾在推特發文坦言，如果讓他在中國、香港、日本和台灣中做選擇，「我也會給台灣美食墊底，真的除了滷肉飯和牛肉麵，其他我都不怎麼喜歡吃，也不覺得特殊。馬來西亞和韓國沒去過不好評價。」

▲錫蘭過去曾評價台灣美食「排名墊底」。（圖／翻攝自PTT）

▲錫蘭過去曾評價台灣美食「排名墊底」。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少鄉民紛紛痛批「不爽台灣真的不要住，沒人逼你們，不用在那邊大聲嚷嚷，刷存在感」、「笑死，慢走不送」、「麻煩自生自滅吧，以為全世界繞著你」，不過也有網友認為「確實，如果有選擇，根本不會想住台北」、「廢話，能跑去其他地方爽住有多少人不跑」、「無法反駁」、「他也不是第一個這樣說的，很多外國人都有同感」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
花蓮近海01：09發生規模4.7地震「北部有感」最大震度3級
為錢放火「燒死3至親」！雲林逆子晚間遭聲押
爸爸、2弟妹被燒死！她獨活崩潰「無法言語」　逆子認罪關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮近海01：09發生規模4.7地震「北部有感」最大震度3級

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞見好兄弟　拜四大神保平安

錫蘭宣布移居日本！被挖出曾評台灣美食「排名墊底」：只有2樣能吃

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／花蓮近海01：09發生規模4.7地震「北部有感」最大震度3級

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞見好兄弟　拜四大神保平安

錫蘭宣布移居日本！被挖出曾評台灣美食「排名墊底」：只有2樣能吃

禮儀師入殮惡搞喊：手別亂摸　隔天起床出事「慘躺一個月」

竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

蝦皮店到店智取讓他嘆「再不努力沒工作」　內行打臉：還是要人力

29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

瓊斯盃連4戰超神勇！　阿提諾：最健康狀態加入中華隊

快訊／花蓮近海01：09發生規模4.7地震「北部有感」最大震度3級

百萬實況主Siv HD爭取台灣國籍！體驗釣蝦...師傅教「如何更像台灣人」

大陸發現找出「美軍核潛艦」的方法　千里外搜索尾跡空泡電磁訊號

斯文里都更品質遭質疑　許淑華舉6個民眾疑慮喊話蔣市府積極協助

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞見好兄弟　拜四大神保平安

單親媽賣屋給兒結婚買房！2年後「大戰媳婦」被封鎖　她心寒提告

單親媽賣掉1600萬家產「給兒買婚房」　最後慘遭封鎖

陽帆24歲女兒「神複製老爸」！　重現《分手擂台》招牌動作太像

北市府強拆「陽明山2違建」居民擋人　結局換自己動手拆1樓、屋頂

帶兒子出門「被當場脫褲」　大陸爸尬翻：皮帶的重要性

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

農曆七月「禁忌、習俗」一次看　拜1物會衰整年

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

禮儀師開往生者玩笑！隔天出大事躺一個月

更多熱門

相關新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

比利時、中國混血YouTuber「錫蘭Ceylan」來台居住半年，常犀利分享對台灣的看法，YouTube頻道吸引117萬粉絲訂閱，漸漸在台打開知名度。不過，他坦言現在漸漸失去自由，過去半年在台灣「不是非常開心」，因此已經準備搬去日本居住。

教搭訕襲胸！錫蘭點名「4個PUA頻道」喊話警察快抓

教搭訕襲胸！錫蘭點名「4個PUA頻道」喊話警察快抓

他遭百萬YTR點名PUA頻道！現身法院提告

他遭百萬YTR點名PUA頻道！現身法院提告

《炎上王世堅》遭批過火　錫蘭怒開噴

《炎上王世堅》遭批過火　錫蘭怒開噴

「鐵皮加蓋有夠醜！」錫蘭：潮濕宛如惡夢

「鐵皮加蓋有夠醜！」錫蘭：潮濕宛如惡夢

關鍵字：

錫蘭Ceylan

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

前男友硬要做愛　她當場拿刀砍斷陰莖

農曆七月「禁忌、習俗」一次看　拜1物會衰整年

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

楊謹華罕見大尺度！「女上男下」激烈床戰

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

即／放火燒死3至親！雲林逆子晚間遭聲押

新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安：不太妙

LINE推出三大更新　「LINE FRIENDS」可愛頭貼免費用

雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰無法言語

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面