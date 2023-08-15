市占30%！立樂鈣乳劑驚見不明黑色污漬　評估「有風險」回收5025瓶

▲立樂鈣乳劑有不明黑色污漬遭回收。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

又有藥品回收！食品藥物管理署今（15）日公布，處方用藥「"意欣"立樂鈣乳劑」出現瓶蓋內有不明黑色物質遭一線藥師通報，請廠商評估後認為有潛在風險，依照風險管控啟動回收，總計一批號共5025瓶。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品市占率約30%，有另外兩款替代藥品，不至於缺藥。

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，問題藥品是「意欣國際有限公司」製造的「"意欣"立樂鈣乳劑 BOCA Calcium emulsion "LONG LIFE"」。陳惠芳表示，這款藥品是用於鈣及維生素A、D缺乏症治療，醫院一線藥師在打開藥品蓋子之後，發現蓋內邊緣、開口有黑色物質，被通報為不良品。

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陳惠芳指出，食藥署請廠商進一步說明評估有潛在風險，依照風險管控啟動回收，回收批號為A1A42，總計5,025瓶。已要求廠商8月25日先提交調查報告，釐清黑色物質為何，並於9月3日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

陳惠芳表示，本次回收的藥品健保年度用量47萬3千多瓶，市占率約為30%，同成分替代用藥仍有2張藥證，評估相關影響不會造成缺藥。

食藥署提醒，民眾切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，可盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。