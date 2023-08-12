星紀魅族終止「自研晶片」　部門成立不到半年就裁撤

▲星紀魅族。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸手機廠商星紀魅族8日宣布終止自研晶片的業務，成為繼OPPO之後，今年第二家宣布終止自研晶片業務的手機廠商。

根據《證券日報》報導，星紀魅族表示，面對全球經濟市場的變化，為應對長期發展的挑戰，星紀魅族集團做出戰略調整，決定終止晶片業務。

星紀魅族提到，對於人員優化，目前集團正在實施員工內部轉崗分流方案。

據了解，星紀魅族集團的晶片研發團隊成立還不到半年。知情人士透露，此次裁撤的「芯片研究院」隸屬於星紀魅族集團旗下的前瞻技術事業部。

知情人士指出，「芯片研究院」包括Soc開發部、媒體開發部和XPU開發部，主要進行車載系統級晶片、手機功能性晶片和XR晶片等的研發，但由於成立時間短，目前只在XR晶片上有一點進展，損失也不到太大。

對於部門裁撤的原因，星紀魅族集團回應，這是公司著眼於經濟形勢變化及投資效益下所做的決定，「未來會更加聚焦產品創新和軟體體驗，持續創造價值。」

元禾半導體科技有限公司首席專家李科奕認為，如果沒有一定的晶片銷量作支撐，手機廠商跨界到晶片研發及設計領域需要巨大投入，且短期難見回報，目前的確並非是必選項。

李科奕直言，就全球市場來看，把晶片作為核心競爭力並投入巨量資源的手機企業蘋果和華為，在自研晶片上也都還在摸索階段。

李科奕更強調，高通等在手機應用處理器和基帶晶片研發上已較為成熟，手機廠商很難形成超越，「在消費電子市場還未完全復甦背景下，聚焦現有優勢業務拓展新市場，在晶片技術上保持儲備，對手機企業而言不失為一個更好的選擇。」