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MLB場務專家Chad Olsen來台　場勘大巨蛋34項目讚「很棒的體育館」

▲▼MLB場務專家Chad Olsen來台　場勘大巨蛋34項目讚「很棒的體育館」

▲MLB場務專家Chad Olsen來台場勘大巨蛋，勘查了包括巨蛋體育館B2球場層外野、內野、球員休息區等34個項目。（圖／遠雄提供，下同）

記者蒲世芸／採訪報導

MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen於14日來到台北大巨蛋，針對球場提供專業諮詢及檢測場勘，此次勘查了包括巨蛋體育館B2球場層外野、內野、球員休息區及後場等34個項目，而專家也在盤點球場各項狀況及數據後，提供微調建議，同步也連線人工草皮日本廠商美津濃，就相關意見進行調整。遠雄集團副總經理楊舜欽說，「過去國際專家就已經有來看過，當時勘查結構體都合乎規定，今日大聯盟專家來訪，著重在現場安全護網、壘包距離、人工草皮等細節提供建議，而打擊者之眼區域已經依照大聯盟官方建議改善；應援區大小和LED螢幕尺寸，會視測試賽狀況，評估做出調整。」

▲▼MLB場務專家Chad Olsen來台　場勘大巨蛋34項目讚「很棒的體育館」

▲▼大聯盟專家針對人工草皮等現場設施提供建議。

▲▼MLB場務專家Chad Olsen來台　場勘大巨蛋34項目讚「很棒的體育館」

本次來台的MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen為BrightView公司運動草坪事業部總經理，棒球場務專家生涯超過25年，經手賽事包含歷屆WBC世界棒球經典賽、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會，是一位擁有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家。而他所任職的BrightView公司是美國大聯盟唯一指定場務單位，負責MLB諸多重大國際賽事，公司經手的國際棒球賽事球場，大多由運動草坪事業部總裁Murray Cook、總經理Chad Olsen擔任場地負責人，專業備受肯定。

▲▼MLB場務專家Chad Olsen來台　場勘大巨蛋34項目讚「很棒的體育館」

▲台北市副市長林奕華（右二）與台北市成棒隊總教練呂明賜等，也都一同到場就專業意見進行討論。

本次場地勘驗除了巨蛋公司，以及美國MLB專家代表Chad Olsen、台北市副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、台北市成棒隊總教練呂明賜及中華棒協等，也都到場就專業意見參與討論。在場勘尾聲，Chad Olsen也直呼，「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來。」遠雄巨蛋公司也表示期待透過Chad Olsen豐富的重大國際棒球賽事的專業意見，將大巨蛋推向世界級的棒球場，往大聯盟規格邁進。

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