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5女硬闖「麥當勞男廁」！辯稱「等很久」　遭經理驅趕結局曝

香港一家麥當勞，出現5名女子進男廁上廁所。（圖／翻攝自星視頻）

▲香港一家麥當勞，出現5名女子進男廁上廁所。（圖／翻攝自星視頻）

圖文／CTWANT

通常女廁要排比較久，如果真的很急，女性可否使用男廁呢？香港一家麥當勞發生5名女子硬闖男廁所，被男經理請出去，但對方辯稱很趕、已經等很久，一群人不願意離開，雙方僵持不下，直到最後5名女子才陸續走出，結束這場鬧劇。

據《星視頻》報導，事件發生在昨（10）日，影片中可見，男經理打開廁所門，裡頭傳來女子的聲音，「我們等了好久了」，男經理聽了告知：「妳趕就去公廁啦」，表明這裡是男廁，女性不應該進來。不過，女子反問：「現在有男人上嗎？」

男經理強調，沒人也不可以進來，「按規矩來的，不可以的，出來出來出來」。在多次勸說，女子才陸續走出來，一共有5位，對男經理十分不滿，雙方你一言我一語，爭論不休。

5名女子陸續走出廁所。（圖／翻攝自星視頻）

▲5名女子陸續走出廁所。（圖／翻攝自星視頻）

影片曝光後，引發熱烈討論，有網友稱讚男經理的態度很好，沒有大聲斥責或報警，而是用平和的語氣和禮貌的用詞處理事情；也有不少網友批評女子的行為，「喊著男女平等的同時，又總想著要特權」、「女流氓啊，報警抓他們」、「丟人現眼啊」、「被人歧視不是沒原因的」。

另外，也有許多人認為，若是性別互換，結果就又不一樣了，「如果是男人，進入女廁所，早就報警抓起來了」、「如果是5個成年男人進女廁所，後果是什麼？」、「男的要是去女廁就會被告，這就是區別」。

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