偷情小17歲女學生「國防大學教授」惡行起底　買菸用公費

▲國防大學（圖）傳出師生不倫戀，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國防大學資源管理及決策研究所（簡稱資決所）已婚上校所長賴智明，是清華大學工業工程與工業管理研究所博士，目前擔任國防大學資決所副教授兼所長，研究領域為作業研究、資料採礦、軍事決策分析，因表現優秀，2020年起連續3年榮獲國防大學優良教師，如今不但傳出私德問題，賴智明還遭控把學生當人頭，詐領研究經費，並要求學生繳回一半費用讓他中飽私囊，行徑非常誇張。

除了師生不倫戀之外，賴智明還被爆料重女輕男。B先生說：「賴上課時都會要求女學生坐在第一排，男學生則會很識相地往教室後方坐，不然賴老師心情會不好！」而賴排擠男學生的情況，也反映在他指導的論文上。

▲4/13，21：20，賴智明開車到清大接下課的吳女回桃園，一同前往餐廳吃宵夜。

B先生指出，以往在原單位評鑑優等的男學生，一到賴智明的手裡，下場都很淒慘，例如1名平均成績90分的男學生遭逼退學，另名海軍官校第1名畢業的男學生遭延畢1年，還有些拿不到畢業證書，都是論文被賴卡關。

此外，賴智明還有操守不佳的疑慮。另名知情人士C先生透露，賴從多年前開始，就把學生當人頭，浮報研究經費，他在取得國科會補助後，會要求學生繳回一半的費用，讓他中飽私囊，例如學生每月領取1萬元的助理研究費，賴就會要求對方透過轉帳或交付現金的方式，繳回5,000元到賴指定的研究生公帳帳戶。

不過，這些錢並未全數用於學術研究，很多是花在賴智明的私人開銷，C先生表示，包括賴買菸、買便當或賴家要價數萬元的電腦椅，都是用這些經費支出。

C先生告訴本刊，多年前就有看不下去的國防大學師生，透過臉書社團「靠北長官」揭發賴智明貪小便宜、把校園當後宮的荒唐行徑，但因校方始終置之不理，忍無可忍的師生這次才決定向媒體投訴，希望軍方介入調查，好好整頓國防大學的積弊。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導

【全文】共築愛巢同居、詐領研究經費 國防大學所長偷吃女學生

【教授不倫女軍官4】偷吃小17歲少校女學生 賴智明回應了

【教授不倫女軍官】上校所長偷情女學生還詐領助理費 國防大學再爆軍紀醜聞