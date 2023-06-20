2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　6／28相約揮桿激盪ESG共好理想

生活中心／台北報導

隨著Covid-19疫情走向常態化，已不再是全球衛生緊急事件，有越來越多人脫下口罩，逐步恢復昔日正常生活，然而過去疫情不只是一場公衛危機，也為社會、民眾與企業帶來巨大衝擊，促使國內外各界對於永續發展的高度關注，紛紛投入推行ESG，東森集團為表達響應，今年《ETtoday新聞雲》將以推動者身份，於6月28日舉辦「2023 ETtoday高爾夫球菁英賽」，號召ESG領航企業家共聚一堂，以球會友交流商機，共同關切企業福祉。

東森集團長年投入社會公益和環境永續，積極響應ESG浪潮，不單單只是追求創造利潤，更以全力減少排碳、維護綠能環保為首要目標，舉辦植樹、淨灘等活動，擔負起回饋社會的重要責任。同時，致力於打造友善職場的幸福企業，強調「員工即家人」，不畏大環境通膨壓力，率先宣布調漲員工薪資，並主動替全體員工免費投保疫苗險，提供免費保健品，安心對抗嚴峻疫情，此外也營造良好工作環境，照顧員工心理健康，不僅在公司內設立員工休閒中心，還推動寵物日，上班有毛小孩的療癒陪伴，一同為企業永續發展努力。

在公益活動方面，東森集團一直以來關懷部落運動員、偏鄉學童及弱勢團體，透過東森慈善基金會「愛的早餐」計畫，連續十餘年幫助全台超過3萬5千名偏鄉孩子，讓他們不再餓著肚子上學，同時也發起送愛到部落活動，募集冬衣、物資等，提供給所有需要幫助的人。有感於COVID-19疫情影響，讓許多弱勢的生活壓力與經濟困境雪上加霜，去年首度舉辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，由《ETtoday新聞雲》主辦，數十家企業力挺慈善募款送愛行動，活動也邀請到球星胡金龍與藝人安苡愛擔任關主，交流球技、齊聚送愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《ETtoday新聞雲》去年首辦「高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，各大企業熱情參與，今年將聚焦ESG議題再度以球會友。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2023 ET菁英高爾夫球賽將於6月28日在東華球場登場，盼今年跨產業的永續交流，再創去年活動盛況，激盪出更多ESG創新應用。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／記者湯興漢攝）

去年各大企業熱情參與高球賽，共同送愛點亮孩子們的未來與希望，今年《ETtoday新聞雲》再與企業主相約揮桿，於6月28日在「全球500大球洞」東華球場舉辦2023 ET菁英高爾夫球賽，該球場也是全球重要的碳庫（carbon stock）與生態區，屆時將廣邀各界跨產業領袖菁英，切磋球技的同時，也聚焦關注ESG議題，在開放、互動兼具啟發性的場域中，分享永續經營的理念，盼今年跨產業的永續交流，再創去年活動盛況，激盪出更多ESG創新應用及數位轉型商機，同時展現東森集團對環境保護與永續發展的承諾，以實際行動落實ESG。