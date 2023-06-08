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正妹喝啤酒突「濕胸濺奶」！一旁男子狂癡笑：這裝置太棒

【有片】正妹喝啤酒太超過了　乳滑酒灑湯濺奶！旁邊那男人狂癡笑

▲男子瘋狂露出癡笑的表情。。（翻自video.twimg.com）

圖文／鏡週刊

啤酒是不少人喜歡且可接受的酒精飲料，甚至在德國還有啤酒節。近日日本網友就瘋傳一段影片，可見一名正妹參加活動，使用特殊器材喝啤酒，但結果實在太出乎人意料，讓不少網友為之瘋狂。

影片可見這名正妹在歐美地區參加活動，並使用特殊的工具喝啤酒，讓飲用的難度變得更高。結果就在正妹快要含到酒杯之際，突然瞬間變成「乳滑酒灑湯濺奶」的局面，引發旁邊的圍觀群眾笑呵呵，尤其是站在旁邊的一名男子，更是瘋狂露出癡笑的表情。

【有片】正妹喝啤酒太超過了　乳滑酒灑湯濺奶！旁邊那男人狂癡笑

▲很多網友的醉翁之意不在啤酒。（翻自video.twimg.com）

不僅如此，不少網友看到這片段後，醉翁之意不在酒，都在那正妹的胸前巨乳，日本網友也為之瘋狂，紛紛直呼：「好大！」、「這喝酒裝置太棒了」、「這女的真的正」、「大家都笑得好開心。」

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