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時尚真難懂！LV新品驚見「飛機包」要價111萬...網嚇傻：不如買真機

▲▼LOUIS VUITTON推出一款要價不斐的飛機包，引發熱議。（圖 / 品牌提供）

▲LOUIS VUITTON推出一款要價不斐的飛機包，引發熱議。（圖 / 品牌提供）

實習記者閔文昱／綜合報導

LOUIS VUITTON（路易威登）日前發表2021秋冬男裝系列，其中以飛機輪廓打造的Monogram手提包，以奇特的造型成為本次系列的代表性單品之一，這款要價39000美元（約台幣111萬）的「飛機包」（Airplane Bag），嚇壞不少網友，直呼「還不如買一架真飛機」、「富人沒有時尚品味」。

每日郵報報導，LOUIS VUITTON這次的2021秋冬男裝系列從預告到大秀都充滿創意，這款「飛機包」由LV男裝創意總監阿布洛（Virgil Abloh）操刀，使用招牌的暗色Monogram Eclipse帆布製作，外觀和真實飛機如出一撤，從引擎、兩側機翼到尾翼等一應俱全。不過這個飛機包的售價也非常驚人，要價竟39000美元（約台幣111萬），引發不少討論。

▲▼LV此次新品圍繞著「自我探索」的主題 。（圖／翻攝自LV官網）

▲LV此次新品圍繞著「自我探索」的主題 。（圖／翻攝自LV官網）

LV這次以飛機圖樣呼應品牌旅行基因貫穿大秀，除此之外還能從模特兒大衣、西裝外套的扣子，到針織衫看見各式職業細節的元素，目的在於讓人反思「想成為什麼樣的人？」的問題，並以一個生活在瑞士村莊中的非裔美國人為背景，發想出此次設計的主題。

不過，要價不斐的飛機包一曝光後，馬上就引來熱烈討論，有網友認為，「再漂亮的女人提著這個包，我都馬上掉頭離開」、「這個價錢還不如買一架真飛機」、「到底有誰會帶著一架飛機到處亂晃」、「我用膠水將一些提把黏到玩具飛機後用一半的價格賣掉」、「機艙裡能找到我的護唇膏嗎？」

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