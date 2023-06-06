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世界首例！35歲女沒子宮「AI機器人」幫移植　成功產下男嬰

國外一名35歲媽媽，透過機器人輔助手術，植入子宮成功懷孕。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲國外一名35歲媽媽，透過機器人輔助手術，植入子宮成功懷孕。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

瑞典哥德堡大學研究團隊，透過世界首例機器人輔助技術，替2名女性進行手術，成功植入子宮，最後孩子順利誕生，創下新的里程碑，對沒有子宮以及不孕夫妻意義重大。

《鏡報》報導，這名35歲媽媽沒有子宮，她接受親戚捐贈子宮，將子宮分離取出，並放進身體，連接到陰道和周圍組織，侵入性風險很低，降低感染和出血的機率，並讓患者可以很快康復，移植手術在2021年10月進行，全部都是由機器人輔助完成。

10個月後，移植前透過試管受精產生的胚胎，被植入移植的子宮，這名媽媽順利懷孕，期間感覺很好，按照計畫在今年5月底剖腹產，是一名男嬰，體重6磅13盎司（約3公斤），母子鈞安。

 至今已有90例的子宮移植手術。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲至今已有90例的子宮移植手術。（示意圖／翻攝自photoAC）

哥特堡大學薩爾格倫斯卡學院的婦產科兼職教授帕米拉（PernillaDahm-Kähler），她是手術的主要外科醫生，提到透過機器人輔助，可以進行精密的精準手術，「我們很自豪也很高興，能將子宮移植開發到這樣的微創技術水平」。

報導指出，這是薩爾格倫斯卡學院子宮移植項目的14個出生的嬰兒，今年夏天會有更多寶寶出生，自2014年以來，促成世界首例子宮移植後分娩，至今已經進行90次子宮移植手術，誕生了大約50個寶寶。

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