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臺師大舉辦畢業50、60重聚活動 許勝雄號召校友團聚

▲臺師大舉辦畢業50、60重聚活動 。（圖／臺師大提供）

▲臺師大舉辦畢業50、60重聚活動 。（圖／臺師大提供）

生活中心／台北報導

國立臺灣師範大學慶祝創校101週年，300多位52級、62級校友今天（6月3日）返校，今年畢業滿50年的全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄的號召下，許多海外校友特地回到母校團圓。離校50多年後難得聚首，和同窗同學感情依舊，在校園內回味青春年華，也展現師大人團結凝聚。

臺師大首度舉辦畢業50、60重聚活動，找回畢業逾50年的校友，全國校友總會名譽理事長、前立法院長王金平、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝、臺灣教育大學系統總校長吳清基、承德油脂董事長李義發、太平洋自行車創辦人林正義、泉新工業董事長涂鐵雄、得泰國際醫療集團總裁呂聯宗等都到場，約600位不同世代的師大人，透過縱向串連共聚一堂，熱鬧無比，大家回到夢想的起點，意義非凡。

臺師大全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄致詞表示，師大舉辦校友重聚活動已邁入第四年，今年首度舉辦畢業50、60重聚，看見全台各地及海外校友回到母校，覺得非常感人，展現師大人團結一心，傳承凝聚的精神。帶領公司在科技業有卓越成績的他提及，看見師大人對社會的貢獻，也期待各界校友將師大的培育轉為實際支持，協助母校發展在新世紀更上層樓

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適逢師大101週年校慶，臺師大校長吳正己致詞表示，今年是師大的新世紀元年，在這特別的里程碑舉辦這項重聚活動，更具有傳承、凝聚、繼往開來的意義。

吳正己表示，師大的成就，都是校友們共同努力的成果，校友們畢業離校逾半世紀，師大在這段期間從當年師資培育學校，現在成為國內頂尖的綜合大學之一，師大的教育、圖書資訊管理、語言學、運動學科等4個學科躋身全球百大。目前已有超過17萬位校友，在各行各業皆有卓越貢獻與傑出成就，是學校最重要的資產。同時更會努力守護學校、自我超越，讓新世紀的師大更加偉大茁壯。

王金平表示，身為54級校友，見證臺師大從最初的三個學院，到現在已有十個學院，成為各領域都有豐碩成果的綜合性大學，培養出無數優秀校友在社會上發光發熱，校友總會也持續凝聚校友力量，支持母校舉辦各項校友活動，也希望各方支持母校人才培育和校園建設。

第一屆畢業50、60重聚活動，在校友總會與校友中心的策劃下，午宴期間安排管弦樂團、校園情歌、合唱團等節目，以美妙樂音共度午後時光。其中，音樂學院演出已故作曲家、音樂系52級校友蕭泰然的作品《台灣頌》，向這位將台灣音樂融入西方曲式的音樂家致敬，音樂系76級、鋼琴王子陳冠宇、流音碩職班107級、知名藝人潘越雲聯手，演出校園經典情歌《野百合也有春天》、《好久不見》，用鋼琴和歌聲詮釋校友們心中過往的青春記憶。

「畢業50快樂，60萬歲！」大合照環節由吳正己、王金平、許勝雄、黃昆輝、吳清基等上台代表與所有校友們合照。活動尾聲，師大合唱團領唱校歌「我們的學校」，所有校友齊聲合唱，傳續半世紀的同學情，在體育館內以歌聲交盪，氣氛激動高昂，校友們互道珍重，相約平安健康，日後再見。

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