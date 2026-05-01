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家樂福LOGO消失！賣場驚見改名前2變化　標示遭「膠布封印」

▲▼家樂福賣場內，推車、告示等，家樂福LOGO及字樣被貼上膠布遮蔽。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲家樂福賣場推車、告示等，LOGO及家樂福品牌字樣被貼上膠布遮蔽。（圖／記者陳嘉恩攝）

記者林育綾／綜合報導

家樂福品牌改名尚未定案，不過有消費者發現，賣場內包括推車LOGO、標示等，都被膠布遮蔽。業者說明，是為了進行測量等相關規劃做準備，不影響營運。而「自有品牌」多類商品持續優惠中，部分分店還會集中同一區，方便消費者選購。

▲▼家樂福賣場內，推車、告示等，家樂福LOGO及字樣被貼上膠布遮蔽。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼家樂福賣場推車、告示等，LOGO及家樂福品牌字樣被貼上膠布遮。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼家樂福賣場內，推車、告示等，家樂福LOGO及字樣被貼上膠布遮蔽。（圖／記者陳嘉恩攝）

家樂福量販賣場內，牆上的指引公告、推車上的LOGO，原先有「家樂福」三字的標示或商標，被貼上膠布遮蔽。對此，業者說明，其實這情形已經有一段時間，單純是為了測量等相關規劃作業，提前做準備。

▲▼家樂福賣場內，推車、告示等，家樂福LOGO及字樣被貼上膠布遮蔽。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼家樂福賣場推車、告示等，LOGO及家樂福品牌字樣被貼上膠布遮。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼家樂福賣場內，推車、告示等，家樂福LOGO及字樣被貼上膠布遮蔽。（圖／記者陳嘉恩攝）

有關家樂福改名，自被統一併購後，除了公司名改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，也預計今年中開始更換全台門市招牌，原先的法商家樂福（Carrefour）將正式退出台灣市場。

不過，家樂福品牌名稱至今尚未對外宣布，「康達盛通」僅作為公司登記與內部使用名稱，並非賣場對外使用的名稱。

而家樂福（Carrefour）自有品牌相關商品也持續折扣中，包括進口零食、冷凍食品、飲料、紅白酒、洗衣精、清潔劑、衛生紙等民生用品，價格都比過往還低，吸引不少民眾搶買囤貨。部分的分店，還會將自有品牌商品集中、放置同一區，方便消費者採買。

▲家樂福自有品牌巧克力祭出「買1送1」 。（圖／記者黃士原攝）

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