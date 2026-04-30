超商「高山感金萱」爆紅、一週銷額破百萬　亞太球場、大稻埕都被攻陷

消費中心／綜合報導

在手搖飲動輒百元的當下，便利超商的冷藏茶飲戰場再度掀起波瀾！純喫茶近期推出「金萱青茶」，憑藉著真高山、真金萱所帶來的獨特茶香回甘與質感茶韻，大受消費者歡迎，上市一週銷售金額破百萬元！除了在社群平台引發廣泛討論，更讓許多講究茶感的「手搖控」紛紛倒戈驚呼，「喝起來就像現泡耶」、「剛上市我就買好幾次了，茶味真的很香！」

▲純喫茶「金萱青茶」憑藉真高山、真金萱的回甘茶韻，創下上市首週破百萬銷量，成為近期超商話題度最高的茶飲。（圖／純喫茶提供，下同）

無論是學生、上班族或是愛好品茗的族群，一杯好茶不光只是解渴，更是片刻的「心靈逃離」。在眾多茶種中，金萱就憑藉其極具辨識度的風味，成為許多人轉換心情的首選茶飲！金萱讓人喝過就回不去的特點在於，茶葉在天然發酵後竟然帶有輕盈花香與淡淡奶香，所以喝起來格外溫潤順口，香氣優雅而且不苦不澀，一直以來都是手搖店默默熱銷的茶飲之一，更是鮮奶茶控也能接受的純茶品項。

純喫茶全新推出的「金萱青茶」，主打精選來自真高山、真金萱茶葉的專利溫差焙火工法，巧妙在保留原葉茶香的前提下，烘焙出特有的甜潤香氣與清新甘甜感，營造出層次分明且極具識別度的風味。接著再搭配全程0～7°C冷藏新鮮直送，讓茶葉從製作完成到上架都維持在絕佳狀態，保留如同現泡般的清新茶香。讓金萱愛好者不用休假上山，走進超商就能帶走一瓶宛如產地現泡的甘甜。茶湯入口瞬間，香氣與茶感在舌尖緩緩散開，滑順入喉不帶一絲苦澀，讓在外奔波的高級大人在繁忙的日常裡，隨時都能享受高質感的品茗時光！

不久前在大稻埕舉辦的快閃活動，純喫茶展現創意，直接把「海拔1,000公尺的高山」搬進大稻埕碼頭，現場結合VR頭戴式裝置體驗，讓感官瞬移至雲霧繚繞的高山茶園，身歷其境感受高山茶生長的純淨環境，成功打造一場沉浸式的感官饗宴！

這場別出心裁的活動在快閃期間內吸引近千人入場朝聖，參與民眾完成體驗，隨即接過一杯冰涼的純喫茶金萱青茶，在視覺與味覺的雙重衝擊下，試喝後紛紛驚呼，「配上VR體驗，真的有種在山上喝茶的感覺！」一舉讓金萱青茶淡雅的奶香與甜潤，在消費者心中留下深刻印象。

▲▼純喫茶將高山搬進大稻埕！民眾透過VR科技瞬移至雲霧茶園「身歷其境」感受海拔千公尺的純淨，接著還可再體驗金萱青茶現泡般的清新回甘。

這股金萱熱潮現在也正式蔓延到球場！身為統一獅「最強童顏」卻愛喝無糖茶、擁有反差萌的林泓弦，也力推「金萱青茶」喝起來有高山茶香，美中不足的是「650ml太小瓶了、喝都喝不夠」，讓網友笑翻。隨著5/1亞太球場主題日即將火熱登場，大批球迷也在網路上串連相約，準備帶著這瓶引發話題的「泓弦同款」進場助陣。純喫茶也展現十足誠意，正式宣布活動當天將在現場舉辦限量免費派發活動，邀請熱血球迷們人手一瓶，用清爽的高山茶香為支持的球員大聲應援。

▲▼「最強童顏」林泓弦力推金萱青茶引發話題，讓大批球迷相約帶著「泓弦同款」進場，掀起5/1主題日熱血應援熱潮！

跟隨職棒球星的腳步，現在只需走進便利商店就能隨時體驗「真高山、真金萱」的職人等級甘甜。今年夏天，純喫茶開啟的「金萱青茶」高山風味體驗，從辦公室到沸騰的球場看臺，隨時為消費者開啟療癒的品茗時光。