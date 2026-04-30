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機動戰士鋼彈降臨麥當勞！原味、辣味四盎司牛肉堡開啟陣營對決　台灣獨家特殊配色公仔必須全收

麥當勞,機動戰士鋼彈,Gundam,四盎司牛肉堡,安格斯牛肉,台灣限定版鋼彈,鋼彈公仔,鋼彈馬克杯,阿姆羅,夏亞,RX782,紅色薩克II（圖／品牌提供）

▲麥當勞西門昆明旗艦餐廳外牆佈置了巨幅RX-78-2初代鋼彈壁貼，站在店門口就先被帥一波。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

從日本紅遍全球、陪伴無數人長大的經典動畫《機動戰士鋼彈》，無論是傳奇駕駛阿姆羅操作的「RX-78-2」鋼彈，對上「紅色彗星」夏亞與他的紅色薩克，或是地球聯邦與吉翁公國兩大陣營的宿命對決，早已成為粉絲們之間無法取代的跨世代記憶。今年春天，台灣麥當勞宣布與《機動戰士鋼彈》展開大規模的稀有合作，不只是推出限定聯名周邊，從餐點、包裝到旗艦餐廳，要讓鋼彈迷再次熱血沸騰，點燃心中的「宇宙世紀」魂，而消息一出，話題瞬間引爆，一票粉絲已經準備好開吃開搶！

阿姆羅派 VS 夏亞派 宿命對決 期間限定辣味四盎司牛肉堡「三倍速」直擊味蕾
1979年首部鋼彈動畫問世以來，Gundam RX-78-2不僅被譽為「日本機器人動畫的里程碑」，更奠定了往後所有機甲動漫的輝煌基礎。這股橫跨數十年的IP熱潮，人氣魅力依然不減，此次與麥當勞推出「鋼彈聯名特餐」，兩大陣營對決的主戰場就從深受大家喜愛的「四盎司牛肉堡」系列展開，採用100%安格斯牛肉，厚實多汁且完美封存鮮嫩肉汁，搭配香濃微融切達起司，再加上洋蔥、酸黃瓜、芥末及番茄醬提味，最後蓋上油亮且口感綿密，帶有天然牛奶香氣的熱烤芝麻麵包，一口咬下，美味瞬間在口中迸發。另外還有「雙層四盎司牛肉堡」，更能享受大口吃肉的快感。

除了呈現最純粹的漢堡風味，簡單原味就令人回味無窮，也不能錯過「辣味四盎司安格斯牛肉堡」，淋上美國紐奧良特有肯瓊風味醬汁，濃郁口感融和了紅椒、洋蔥、甜椒香氣，甜中帶辣、尾韻微酸，層次更為強烈，每一口肯瓊辣醬都彷彿「紅色彗星」夏亞的三倍速紅薩克，直擊味蕾。在享用極致滋味的同時，這次還要你為榮譽選邊站，選擇經典原味加入阿姆羅派的「地球聯邦軍」，或是投身肯瓊辣味效忠夏亞的「吉翁公國軍」，官方粉專將依據即時銷售量，每日公佈最新戰況，並結合角色熱力拉票，「人氣爭霸戰」最終勝負將由全台粉絲親口來決定。

不只是點餐賭上陣營尊嚴，本次麥當勞聯名《機動戰士鋼彈》的特殊包裝從漢堡、冷飲杯、分享盒及紙袋都注入了滿滿的細節，分別換上了聯邦軍的科技藍與吉翁軍的戰鬥紅，並印有帥氣英姿的RX-78-2初代鋼彈，以及象徵紅色彗星意志的的MS-06S夏亞專用薩克II，將阿姆羅與夏亞兩大靈魂人物的經典機體完美重現，讓你在提著餐點走出門市的瞬間，彷彿正運送著機密等級的戰略物資，絕對值得粉絲們吃完後永久收藏。

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▲麥當勞「鋼彈聯名特餐」推出台灣獨家特殊配色的RX-78-2 Gundam公仔、鋼彈雙機體馬克杯組，兩波開搶時間快記下，要搶要快。

開賣日期看清楚！限量公仔與馬克杯錯過不再有
而讓鋼彈迷尖叫的限量周邊，首波重頭戲於4月29日上午10:30開賣「台灣獨家特殊配色的RX-78-2 Gundam公仔」，麥當勞一口氣推出兩款截然不同的特殊配色，除了麥當勞紅黃經典配色的「M突擊版」，還有散發低調神秘感的「M暗影版」，兩款機體皆印有麥當勞M字招牌標誌，象徵本次跨界聯名的獨特性。想要入手非常簡單，只要到餐廳指定櫃檯、自助點餐機或得來速，點購「鋼彈聯名特餐」即可獲得一隻RX-78-2 Gundam公仔，而且還能挑款；或是購買任一超值全餐、分享盒再加價199元，就能將傳奇機體帶回家(鋼彈聯名特餐不適用)。

緊接著在5月6日上午10:30第二波接力登場的「鋼彈雙機體馬克杯組」，同樣是粉絲們的必收清單。杯組以主角與宿敵為主題設計，一組兩入分別展現RX-78-2鋼彈與MS-06S夏亞專用薩克II的威猛姿態，杯身採正反面雙視覺設計，搭配立體浮雕工藝製作，讓機甲的線條手感更加立體且精緻，只要購買任一超值全餐或分享盒，加價499元即可整組帶走，若想直接單購珍藏也沒問題。提醒所有阿姆羅與夏亞的追隨者，兩波周邊開賣時間相差一週，且每筆消費都有數量限制，務必看準時間、準時出擊，別讓心儀的機體擦身而過！

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▲經典動畫《機動戰士鋼彈》與台灣麥當勞神級聯名，從餐點、包裝到旗艦餐廳，要讓鋼彈迷熱血沸騰，找回當年守在電視機前那份最純粹的熱血悸動。

直擊麥當勞鋼彈主題旗艦餐廳「 SIDE M 」1.8 公尺鋼彈體立像與經典名場面再現
想要親身踏入「SIDE M」鋼彈要塞的防區嗎？麥當勞西門昆明旗艦餐廳這次火力全開，將動畫中的史詩場景立體化呈現。從餐廳外牆望去，巨幅RX-78-2初代鋼彈壁貼與醒目的「SIDE M」標誌交相輝映，宣告此處已化身為守護地球聯邦的強大據點，遠遠就能感受強大氣場。走進一樓大門，迎面而來的是一座高達1.8公尺、以1:10比例精準打造的鋼彈巨型實體立像，威風凜凜地在門口迎賓。無論是自助點餐機上方栩栩如生的機體裝飾，還是櫃檯地板投射出的要塞識別，都讓人彷彿置身要塞前線，內心激動又興奮。

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▲▼麥當勞西門昆明旗艦店化身「SIDE M」鋼彈要塞的防區， 自助點餐機旁擺放了一座高達1.8公尺、以1:10比例精準打造的鋼彈巨型實體立像震撼坐鎮，讓粉絲從進門點餐起，就彷彿置身宇宙世紀的補給前線。

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▲全要塞最吸睛的一角！仰望三層樓高的挑空設計，巨大的機動戰士海報橫跨牆面，自助點餐機上方的機甲裝飾更讓點餐過程增添不少儀式感。

隨著動線轉入二樓，當年守在電視機前那份悸動隨即被點燃，牆面上活靈活現地捕捉了夏亞駕駛薩克II飛踢阿姆羅的經典對峙；樓中樓區域，更重現了讓老戰士們揪心不已的「茲寇克利爪貫穿吉姆」慘裂場面，搭配座位區展示的夏亞歷代機甲相框，以及餐桌上特製的「要塞隔板」，坐下來用餐的每一刻，血液裡的熱血因子都隨之沸騰。

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▲▼牆面大幅還原經典對峙名場面，讓粉絲在用餐的同時，也能感受到阿姆羅與夏亞交火的澎湃熱血。

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▲夏亞歷代機甲相框。

3D吉翁克破框而出 「最終決戰」震撼力十足
三樓則是另一種視覺洗禮，巨大的「吉翁克」彷彿要衝破牆面，穿梭時空、直接抓向現實世界，空間張力大爆發。為了讓粉絲拍出最吸睛的打卡照，地板更貼心標註了「最佳攝影點」，讓你輕鬆卡位，捕捉這部機體最威猛的視角。轉過身，另一側古夫（Gouf）的場景畫框也釋放出濃厚的戰鬥臨場感，讓快門根本停不下來。

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▲粉絲在用餐之餘，也能卡位捕捉巨大的「吉翁克」。

來到四樓，氣氛隨即進入「最終決戰」的最高潮，夏亞與阿姆羅的命運之戰在此全面展開，破碎的牆面設計，戰火一觸即發，衝擊力十足。而在角落靜靜佇立的，則是所有鋼彈粉心中的終極信仰，最後一擊「LAST SHOT」戰損名場景，那份壯烈的孤高感，足以讓資深粉絲熱淚盈眶。驚喜不僅於此，慶生區的天花板還懸吊著三顆立體的哈囉（Haro）吉祥物，俏皮地陪著大家過生日。

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▲位於樓梯間的「最終決戰」場景，建議站在樓梯中段仰拍，最能捕捉機體破框而出的衝擊張力。

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▲「最後一擊」殘破卻又壯烈的戰損美感，不僅直擊資深鋼彈迷的淚腺，更是整座要塞中不能錯過的拍照區。

從一樓到四樓，處處皆是細節，每一層樓都成為粉絲流連忘返的拍照聖地，要讓每位走進要塞的鋼彈傳人，都能拍好拍滿、帶走滿滿的感動。這不單是一場跨界聯名，更是一次獻給所有鋼彈迷的年度盛典，讓你在大口咬下安格斯牛肉的瞬間，靈魂也跟著機體一同出擊！別再猶豫了，這場對決就在4月29日起正式引爆，趕快鎖定全台麥當勞，用一份四盎司牛肉堡的熱血美味，宣告你的陣營立場！

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