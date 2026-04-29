全家三明治「匠土司搭配完美比例內餡」有感升級！任選第二件6折只到5/12

▲全家三明治神進化！全新升級特別導入「匠土司」2332匠藝工法打造Q彈土司，更針對不同內餡「精準配對」專屬Q柔口感，每一口都能吃到職人級的嚴謹與滿滿誠意！（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

每天早上為了吃一份現作的三明治，往往得在早餐店排到天荒地老，有時還可能沾上油煙味，簡直是學生和上班族最狼狽的惡夢。不過幸好，全家便利商店旗下的三明治系列，將迎來大規模的「神級進化」！這次要從最基礎的「土司體」到核心的「內餡」全部大改版，喊出「三明治『匠』配更好吃」的口號，正面對決現做的美味。每天想多睡十分鐘、又不想帶著油煙味進教室或辦公室，這次全家的逆襲要讓大家直呼「太強大啦」！

匠土司2332工法加持！各式內餡竟然有不同的專屬土司？

針對此次升級，全家特別將自家口碑極佳的「匠土司」製程導入三明治，並針對網友最在意的餡料進行大幅度優化，就是要讓大家咬下的每一口，都能感受到滿滿誠意。「匠土司」引以為傲的2332匠藝工法，背後是一段極其繁瑣的生產過程，首先要透過「二重發酵」讓麵糰充分伸展，「三道壓延」確保孔洞均勻質地不鬆散，「三段燒成」精準控制火候鎖水定型，最後再經由「二段冷卻」逐步降溫達到完熟，才能成功打造出質地更Q彈柔軟的夢幻逸品。

不僅如此，全家還會根據不同的三明治餡料，搭配專屬的土司。強調Q彈支撐力的「Q土司」，專屬搭配濕潤的拌沙拉、肉類主菜以及加熱型土司，避免土司被醬汁浸軟後塌掉，也能維持肉類主菜的美味賣相。口感綿密柔軟的「柔土司」，就可以搭配簡單的果醬與乾內餡三明治，吃起來更能凸顯內餡的風味。令人咋舌的嚴謹搭配，要說這是全家特別「為內餡打造的土司」也不為過。

餡料爆量＋清洗製程升級！三款重點升級三明治必吃

除了土司升級，內餡的「食感」也是這次升級的重頭戲。為了讓每一口三明治都能吃到餡料，全家重新調整了組裝工法與清洗製程，例如這次升級的經典款「好多蛋三明治」，就夾入三種不同風味的蛋沙拉，其中日式蛋沙拉以日本技術指導的美乃滋為基底，吃起來滑順綿密，搭配蛋量爆加30%的特調蛋黃與蛋白顆粒，讓濃郁蛋香直線上升。芥末蛋沙拉則負責帶來的微辛嗆辣感，搭配溏心蛋的純粹奢華，三種層次交織在一起，完全就是「蛋沙拉愛好者」的頂級饗宴。

▲「好多蛋三明治」蛋量爆加30%，一次集結日式綿密、芥末微辛與奢華溏心蛋三種層次，厚實爆餡的視覺感讓美味度直接攻頂！

另一款重點升級品項「醬燒烤雞三明治」，同樣在細節上下足功夫。主菜選用慢火烘烤的法式香草烤雞腿肉，肉感十足，搭配特調的日式甘味醬汁，再襯上經過同步升級「溫柔清洗製程」處理、確保脆度滿分的美生菜，讓整體的飽足感與滿足感都提升好幾個檔次，不論是當作豐盛的早餐或是便利的午餐都非常合適。

▲肉感擔當來了！「醬燒烤雞三明治」以慢火烘烤腿肉搭配日式甘醬，加上溫柔清洗的爽脆生菜打造出厚實份量，每一口都紮實飽足！

值得一提的是，這次就連最經典、最受學生與上班族歡迎的「肉鬆火腿三明治」也都進行了調整升級。嚴選古早味炒肉鬆，搭配綿密的蛋沙拉與爽脆美生菜，看似簡單，卻因為土司與內餡的雙重升級，帶來最不平凡的滋味，默默也成為消費者「用新台幣下架」的熱門品項。

▲經典品項也迎來升級！「肉鬆火腿三明治」嚴選古早味肉鬆搭配爽脆生菜，結合Q彈匠土司讓簡單滋味變得超不平凡。

全新設計＋土司厚度挺出神顏值！隨手一拍都是文青早餐

每次去日本旅遊，一定要拍一張超商三明治PO到IG，厚實又整齊的療癒感真的讓人超羨慕。現在不用出國，全家這波升級直接把美感拉滿，就是要讓大家忍不住「手機先吃」！為了讓三明治看起來更挺、咬起來更有存在感，三明治厚度全面提升，厚實的視覺效果看起來吸睛，吃起來也更滿意。隨手放在桌上拍一張，質感直接溢出螢幕，讓人捨不得拆袋開動！

限時兩件6折！搭配飲品「有吃有喝」更划算

為了慶祝三明治全系列升級，全家也推出誠意十足的優惠活動。從4/29到5/12這兩週時間，全台門市推出「三明治全品項任選第二件6折」的超殺折扣。全家最受歡迎的早餐組合優惠也同步開跑，搭配指定飲品，就能享有49、59、69元的超值組合價。誰說超商三明治只是求方便的選擇？透過製程工法與內餡升級的回饋，全家要讓超商三明治也能成為讓人格外滿足的一餐。