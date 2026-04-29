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愛買水餃熱銷排行「冠軍每顆只要1元」　全聯百項民生品買1送1

▲▼愛買量販公開水餃熱銷排行榜，冠軍自有品牌「日式高麗菜熟水餃（55顆）」每顆平均只要1元。（圖／業者提供）

▲愛買量販公開水餃熱銷排行榜，冠軍自有品牌「日式高麗菜熟水餃（55顆）」每顆平均只要1元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

報稅季即將到來，許多人開始精打細算日常開支，「省錢料理」買氣上升，愛買量販公布近20天「冷凍水餃熱銷排行榜TOP 6」，其中以單包59元的自有品牌「日式高麗菜熟水餃（55顆）」奪下銷售冠軍，平均每顆才1元。全聯也有超過百項民生品即日起至5月7日「買1送1」。

★愛買

愛買量販公布近20天「冷凍水餃熱銷排行榜TOP 6」，其中自有品牌「最划算」販售935G（55顆）冷凍水餃「日式高麗菜熟水餃」單包只要59元，平均每顆約1元，銷量超越第2名將近2.5倍。

▲▼愛買量販公開水餃熱銷排行榜，冠軍自有品牌「日式高麗菜熟水餃（55顆）」每顆平均只要1元。（圖／業者提供）

▲愛買量販公開水餃熱銷排行榜。（圖／業者提供）

第2名「美之園高麗菜水餃」24顆（600g）售價118元，即日起至5月5日「買1送1」。第3名「義美」則以1050G的大包裝規格入榜，吸引家庭客群大量採購。

愛買進一步觀察排行榜表現，前5名熱銷口味皆為「高麗菜」系列，分析原因是高麗菜口味因清甜順口、接受度高，不論大人或小孩皆適合食用，長期成為家庭冷凍庫中的基本備品。

愛買觀察，冷凍水餃市場買氣自4月起明顯升溫，加上水餃具備料理快速、價格相對親民且耐儲存等特性，在報稅期間成為不少家庭節省餐費的選擇，預估相關買氣將延續至6月中旬。

愛買近期「冷凍水餃TOP 6」排行及優惠如下（優惠預計至5月5日，以賣場實際狀況為主）：

・TOP1：最划算日式高麗菜熟水餃，55顆（935g），售價59元。

・TOP2：美之園高麗菜水餃，24顆（600g），售價118元「買1送1」，平均每包59元。

・TOP3：義美水餃豬肉高麗菜，1050g／包，售價145元。

・TOP4：龍鳳冷凍國民水餃高麗菜豬肉，40顆（640g），售價118元「買1送1」，平均每包59元。

・TOP5：及第水餃豬肉，45顆（950g），售價170元。

・TOP6：好姨食堂傳統韭菜冷凍水餃，640g／包，售價98元「買1送1」，平均每包49元。

★全聯

全聯即日起至5月7日，祭出超過125項商品「買1送1」，涵蓋個人清潔、沖調飲品、零食、冷凍食品、家用清潔等多元品類，滿足民生補貨、日常需求。

▲▼全聯門市，全聯賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯即日起至5月7日，祭出超過125項商品「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

此波以個人清潔用品為最大宗，包括夏士蓮黑芝麻亮澤洗髮乳750g，單瓶218元，買1送1後平均每瓶約109元。LUX療癒精油香氛洗髮精470ml，單瓶338元，買1送1後平均每瓶約169元。高露潔抗敏護齦牙膏120g，單支178元，買1送1後平均每支約89元，帶動洗沐用品補貨。

食品方面，有冷凍、常溫品項，包括「揚振黑糖小饅頭300g」單包99元，買1送1，平均每包約50元。另有中華Q豆腐300g單盒25元，買1送1，平均每盒約13元，主打平價備餐需求。

沖調、早餐類商品也同步推出優惠，如超級穀食系列300g單包219元，買1送1，平均每包約110元。咖啡方面，cama caf’e濾掛咖啡、UCC咖啡豆等商品也推出「買1送1」優惠，詳情可至「買1送1大集合」查詢

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