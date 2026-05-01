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全聯金針菇9元、鮭魚現省99！　家樂福推「進擊的巨人」限量啤酒

▲▼全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇每包9元，鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇平均每包9元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接五一勞動節連假，全聯、大全聯推出「生鮮優惠」，金針菇平均每包只要9元，鮭魚菲力由原價298元降至199元，現省99元。家樂福獨家推出台啤與日本人氣動漫《進擊的巨人》聯名的「金牌ONE巨人盲盒罐」，單罐49元，全台限量3000箱，成為假期亮點。

▲▼家樂福獨家推出台啤與日本人氣動漫「進擊的巨人」聯名的「金牌ONE巨人盲盒罐」。（圖／業者提供）

▲家樂福獨家推出台啤與日本人氣動漫《進擊的巨人》聯名的「金牌ONE巨人盲盒罐」。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福自5月1日起，陸續於全台量販及超市獨家開賣「金牌ONE巨人盲盒罐」，由台灣啤酒與日本人氣動漫《進擊的巨人》IP聯名，將瓶罐外型與盲盒概念結合，共推出4款基本角色、1款隱藏版金罐，其中隱藏版的中獎機率約9%，預計吸引粉絲蒐集。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼家樂福獨家推出台啤與日本人氣動漫「進擊的巨人」聯名的「金牌ONE巨人盲盒罐」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福獨家推出《進擊的巨人》盲盒啤酒（圖／業者提供）

▲▼家樂福獨家推出台啤與日本人氣動漫「進擊的巨人」聯名的「金牌ONE巨人盲盒罐」。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

家樂福分享，最大特色在於收藏玩法，當蒐集到4款基本角色後，可拼組成超大型巨人圖樣，提升開箱與收藏樂趣，也讓產品從單純飲品延伸為話題收藏商品，作為居家或辦公桌擺設。

產品本身則主打0糖質設計，採用糖切技術與100%全麥釀造，保留啤酒風味並強調清爽口感，單罐售價49元，全台限量3,000箱。

★全聯、大全聯生鮮優惠

迎接五一連假採買需求，全聯、大全聯自5月1日至5月4日，同步推出超過50款生鮮優惠。蔬果類多款銅板價，像是「金針菇」與「有機金針菇」任2包特價18元，平均「每包9元」。

▲▼全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇每包9元，鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇每包9元，鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

「進口青花菜」2粒特價85元，平均每粒42.5元。「櫛瓜（裸賣）」2條特價78元，平均每條39元。水果方面，「美國富士蘋果（袋）」單袋原價109元、優惠價79元，現省30元。

▲▼全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇每包9元，鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

▲鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

肉品與海鮮方面，「鮭魚菲力（挪威）」單盒原價298元，特價199元，現省99元。「挪威鮭魚排」單包原價549元，特價469元，現省80元。「黃金雞腿排肉切片」單盒原價99元，特價79元，現省20元。「台灣桂丁土雞切塊」單盒原價189元，優惠價169元，現省20元。

▲▼全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇每包9元，鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

▲▼熟食、烘焙甜點也同步推優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大全聯生鮮優惠，金針菇每包9元，鮭魚菲力現省99元。（圖／業者提供）

熟食、烘焙甜點也同步推惠，「美味堂藜麥毛豆」單包原價59元，特價3包117元，平均每包39元。

「READ BREAD小農鮮奶吐司」單袋原價65元，特惠價59元，現省6元；「We Sweet日式巧克力泡芙」單盒原價99元，特價75元，現省24元。

●大全聯生鮮優惠

大全聯另推出門市限定優惠，蔬果類包括「台灣杏鮑菇」單包約800g，原價125元，特價89元，現省36元。「台灣空心菜」單包約500g，原價59元，特價45元，現省14元。水果方面，「台灣大西瓜」單粒原價359元，特價289元，現省70元。「台灣美濃瓜」每台斤原價59元，特惠價49元，每台斤現省10元。

海鮮與肉品方面，「泰國白蝦仁」單包原價399元，特價288元，現省111元，是本波降幅最大的品項之一。「直採美國冷藏牛嫩肩火鍋片」每100公克原價87元，優惠價75.9元，每100公克現省11.1元，適合連假聚餐備料。

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