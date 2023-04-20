Google街景車「撞飛騎士」過程全拍下　影像曝光引發熱議

▲有眼尖網友發現，這起事故發生地點就在非洲國家塞內加爾 。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

Google地圖街景服務是許多人會使用的工具，還有人因此發現過世親人生前的模樣。不過街景車這次記錄下來的畫面卻是自己肇事的瞬間畫面，在一系列影像被分享至論壇Reddit之後，引發討論。

LADbible報導，街景車起初拍攝到一輛機車正在前方打算迴轉，但接下來卻被街景車撞上，整個人拋飛空中。這一切過程被網友製作成一段長約18秒影片上傳網路，儘管發文者並未詳述地點位置，但有人眼尖發現，事故地點就在非洲國家塞內加爾。

此文一出引發網友熱烈討論，有人納悶，為何這些照片會直接被上傳至系統中，「想像一下利用Google地圖街景來當證據」、「我還以為他會把車子開回去，在沒有發生過車禍的狀態下路過此處，這樣就可以上傳一個乾淨的版本？或至少模糊處理」、「我猜（街景車）司機從來沒和上級報告這件事，也沒人真的在看他們為街景拍攝到的所有照片」。

其實在過去這幾年，Google地圖街景服務曾拍攝到許多意料之外的畫面，包括男子剛好從樓梯上摔下來、裸體情侶野戰等。