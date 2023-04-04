您的包裹遞送異常！金門女收簡訊秒點　輸入資料後5.8萬飛了

▲金門女收包裹異常簡訊，點進去輸入資料後，遭盜刷5萬8千元。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

不少民眾喜歡網路購物，就有詐騙集團利用這點來發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號等資料，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊，伺機詐騙民眾金錢。而金門就有一名女子因此上當，遭盜刷5萬8千餘元，嚇得她立即到警局報案。

這起案件發生在3日，住在金門的一名女子3日收到一封假冒郵局簡訊，內容為「您的包裹遞送異常，因收貨地址無人簽收，已運回倉庫保管，請即時更新正確收貨地址:https://twchte.com，請回覆1激活申請更新地址」，女子一時不察，未發現「激活」為大陸用語，竟依指示點入網址後，又輸入信用卡等私密資料，並輸入訊息認證碼，當場遭盜刷5萬8千餘元，她這才驚覺受騙，嚇得趕緊到警局報案。

金門警方提醒，詐騙集團常以「汽燃費逾期徵收」、「普發現金6000元」及「購物訂單未付進口費用」等名目作為幌子，夾帶不法連結詐騙。民眾若收到手機簡訊、電子郵件或通訊軟體，通知要填輸個人信用卡資料時，通常是詐騙，一定要小心查證，以免被騙。