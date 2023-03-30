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考了960次！69歲南韓阿嬤終於拿到駕照　駕訓班鬆了一口氣

圖文／CTWANT

韓國一位名叫車思順（音譯，차사순）的奶奶，畢生的夢想就是考到汽車駕照，從她64歲那年，開始了她的考試生涯，最後在經過5年之久，終於在第960次時，以69歲的高齡成功考取駕照。而車奶奶如此執著且不輕易放棄的精神，也令人十分佩服。

根據英國媒體報導，這個13年前的故事，近期又再度受到外國網友關注。南韓有位名叫車思順的奶奶，家住山邊的小村莊，想要到鄰近市區只能搭乘公車，而公車每2小時才有1班，令時常需要外出購買家庭用品車思順十分不方便。

年輕時她就十分羨慕會開車的人，但小孩出生後，她家庭事業兩頭燒，實在空不出時間上駕訓班。直到孩子長大了，丈夫也過世了，車奶奶終於有時間可以學開車。

2005年4月，當時69歲的車思順踏上她長達5年的考照之路。車奶奶雖然識字，但法規或專有名詞的部分她實在讀不懂，在第1次筆試失敗後，她幾乎每天搭1小時的公車到鄰近的全州市參加考試，就這樣連續3年，考了780次。

後來車奶奶決定改變策略，她改為每週考2次，終於在第960次時通過筆試，迎來第2階段的路考。2010年5月，車奶奶在歷經960次筆試與僅僅10次的路考後，順利拿到汽車駕照。而5年來，車奶奶的花費的考試相關費用，大約有500萬韓幣（約新台幣40萬元）之多，金額十分驚人。

車奶奶考到駕照後，駕訓班的人都十分為她高興，她的教練如釋重負地說道，當時大家都沒有勇氣叫她別考了，因為她太有熱忱了，即使失敗仍一直出現在駕訓班。

車思順的故事不但激勵了許多準備考駕照的人，更吸引現代汽車集團的注意，除了邀請她拍攝廣告外，同時送了她一輛價值1.68萬美元（約新台幣50萬元）的汽車。

不過，網友對車奶奶的故事看法兩極，有人佩服她不放棄的精神，但也有人表示，「我不希望跟一個考5次還沒過的人在同一條路上，更何況是960次」、「如果你在駕照考試中的任何環節失敗超過10次，就表示你永遠不該被允許開車」。

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