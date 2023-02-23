高雄天空霧茫茫！騎士定睛一看「全是蜜蜂」　下秒手腕慘被螫傷

▲高雄天空驚見上萬蜜蜂群，騎士嚇傻。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖、許宥孺、陳韻如／高雄報導

高雄市驚見蜜蜂群！一名外送員今（23）日在一心一路與凱旋路口停等紅燈時，發現天空霧茫茫，沒想到定睛一看竟是一大群蜜蜂，目測約有上萬隻左右，而其手腕也不慎遭蜜蜂螫了一下，所幸並無大礙。這名外送員事後也在臉書PO文，提醒民眾路過注意小心。

臉書社團《外送員的奇聞怪事》一名劉姓外送員今下午PO文表示，「夥伴們請注意！高雄一心凱旋交叉口有上萬隻蜜蜂盤旋，用路人請小心，我停紅燈手腕被扎到一針！」

透過畫面上可以看到，天空中密密麻麻一顆顆黑點，仔細一看竟是成群的蜜蜂，該外送員也表示，他當時只覺得天空霧茫茫，沒想到卻是蜜蜂，讓他與身邊另一名騎士嚇得趕緊把外套拉起，並蓋上安全帽護目鏡，但仍不小心被蜜蜂螫到手腕，所幸及時甩開，傷勢並無大礙。

對此，警消人員並未接獲通報，不過農業局在得知消息後，也立刻派員前往了解狀況。

農業局表示，最近進入分蜂期間，通常是附近有養蜂民眾才會出現此狀況，蜜蜂會跟著新的蜂王飛，只要蜂王停下，蜜蜂就會集結，由於現在是在天空游離狀態，仍無法處理。

農業局提醒，民眾不要做出驚擾、揮動的手勢，蜜蜂不會主動螫人，遇到就快速離開就好，若蜜蜂已集結，請儘速撥打1999專線由專人處理。