強風襲擊！海巡4千噸嘉義艦入港失控撞壞碼頭　船身也受損

▲海巡4千噸嘉義艦入港失控撞壞碼頭，船身也受損。（圖／港務公司提供）



記者游瓊華／台中報導

台中港務分公司30日接獲通報，海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4000噸級嘉義艦在1月24日大年初三進台中港時，疑因風浪太大，失控撞上5B碼頭，除嘉義艦船身右側舷邊外板擦傷，碼頭輪檔也被撞壞，幸無人傷亡。台中港務分公司接到專用碼頭承租業者台電公司通報後，將向海巡求償，並要求負責修復被撞壞的碼頭，航港局中部航務中心將進行海事調查釐清肇事原因。

▲碼頭輪檔被4千噸的艦艇撞了一個洞。（圖／港務公司提供）



港務公司將於今天下午邀肇事的海巡署中部機動海巡隊及台電公司、中部航務中心、港務公司維管處及業務處等進行現勘，以確認設施損失及後續修護事宜。

據悉，這起意外發生在24日上午8點左右，4000噸級的嘉義艦進港準備靠泊台中港海巡碼頭時，疑風浪太大失控，致右側船舷擦撞5B號碼頭，不僅造成嘉義艦右側舷邊外板擦傷，碼頭輪檔邊緣也因船隻撞擊破損；台中港務分公司30日接獲承租的台電公司回報指出，經派員檢視碼頭設施後，發現碼頭岸肩水泥破損，無漏油汙染情形。

▲嘉義艦主要負責台灣海峽偵巡執法任務。（圖／港務公司提供）



嘉義艦於2021年7月進駐台中港，艦長125公尺、寬16.5公尺，最大吃水4.7公尺、最大速率24節以上，能承受10級強風、續航力1萬浬以上，實際總重達6500噸，艦上並配備2.75吋火箭砲1門、20機砲等武器系統，還有射程120公尺的高壓水砲、無人飛行載具，艦艉擁有29公尺的直升機甲板，可供海軍直升機或空勤總隊黑鷹直升機「駐艦」執勤，主要負責台灣海峽偵巡執法任務。