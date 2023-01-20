特斯拉再出招！改款Model 3外型曝光　陸定價可望低於90萬元

記者崔子柔／綜合報導

特斯拉（Tesla）在大陸、南韓、日本、美國、新加坡等市場大降價，引起各界轟動，不過除了降價刺激買氣，近日有國外網友看見改款的Model 3在路上行駛測試，陸媒更預估定價可能低於20萬人民幣（約89萬台幣）。

推特網友Mike 16日PO出疑似改款Model 3行駛的照片，爆料資訊指出，改款Model 3代號為「Highland」，設計重點在於減少內部零件的重量，降低車身的複雜程度，圖片中來看整體造型沒有明顯變化，僅有一些細節有差別。

▲改款Model 3行駛測試。（圖／翻攝推特／@TeslaTruckClub）



事實上，推特用戶「omg_Tesla / Rivian」去年12月就曾PO出他在加州聖克魯斯（Santa Cruz）一處停車場，看到停有疑似改款Model 3的照片。

圖中可見，該輛Model 3的前保險桿蓋了一層厚重的偽裝貼紙，預計新車會在車前大燈、保險桿使用全新樣式或進行微調，先前的爆料指出，新的車頭和車尾設計能讓新車更有辨識度，同時降低風阻係數。

▲▼改款Model 3曝光。（圖／翻攝推特／@omg_tesla）



圖中大燈的頂部有多一個攝影鏡頭，預估是為了消除視覺盲點或提高自動駕駛辨識能力而裝設，車身側面則沒有進行偽裝覆蓋，外型和目前車款一致。

▲改款Model 3曝光。（圖／翻攝推特／@omg_tesla）



特斯拉一直在盡力壓低製造成本，在改款消息曝光後，很多人都猜測Model 3會有更低的售價，根據陸媒《網易新聞》報導，目前Model 3在大陸市場的售價是22.99萬人民幣起（約103萬台幣），預計改款後定價有望跌破20萬人民幣（約89萬台幣）。

▼特斯拉Model 3、Model Y各國降價幅度。（圖／記者林鼎智製表）

