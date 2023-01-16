諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

▲近期腹瀉疫情升溫，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

過年快到了，腹瀉疫情升溫中！疾病管制署今（16）日公布，國內上周因為腹瀉就診達到13.9萬人，且過去四周通報64起腹瀉群聚，都高於去年同期，群聚案件病原以諾羅病毒為主。疾管署提醒，民眾春節連假期間與親友圍爐聚餐時，務必留意手部衛生與飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，以降低病毒傳播的風險。

依據疾管署監測資料顯示，截至今(2023)年1月16日，上週(1月8日至1月14日)全國門急診腹瀉就診為139,728人次，高於2022及2021年同期(分別為104,114及116,497人次)，近期腹瀉就診人次呈現上升趨勢；全國近4週(2022年第51至2023年第2週)共接獲64起腹瀉群聚通報，較去年同期(56起)高，其中28起檢出諾羅病毒(佔44%)。

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疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。有疑似症狀(尤其是食品從業人員)，應在家休息，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。