桃捷綠線工程完成42米高鋼構U型吊樑　國內捷運首度跨越高鐵

▲桃園市府秘書長詹榮鋒今（5）日凌晨向捷工局團隊同仁慰勉致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市捷運工程局今（5）日凌晨進行蘆竹區捷運綠線GC01標高架段工程鋼構U型樑吊裝作業，市府秘書長詹榮鋒表示，這是國內首座捷運高架跨高鐵軌道創舉，市府未來將持續要求施工團隊，在安全、品質兼顧前提下，以最短時間完成施工，以降低對市民生活影響，並如期完工。

▲桃園捷工程局今天凌晨進行蘆竹區捷運綠線GC01標高架段工程鋼構U型樑吊裝作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運綠線GC01標高架段工程今天凌晨於蘆竹區南青路、南崁路二段交口舉辦跨越高鐵上行線鋼U型樑吊裝作業，事前經交通部鐵道局、台灣高鐵公司同意，曾於去年12月19日完成跨越高鐵下行線鋼構U型樑吊裝作業，今天凌晨於台灣高鐵運輸結束，並完成25萬伏特高壓用電斷電後，順利完成跨越高鐵上行線鋼構U型樑吊裝作業。

▲桃園捷工程局今天凌晨進行蘆竹區捷運綠線GC01標高架段工程鋼構U型樑吊裝作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹榮鋒代表市府向第一線施工團隊致意，詹榮鋒指出，施工團隊克服困難，完成首座捷運高架橋跨高鐵軌道，能順利完成國內首座捷運高架橋跨高鐵軌道創舉，要歸功捷運局全體同仁與施工團隊從一開始縝密規劃設計，施工前不斷的模擬、協調及優化，不畏夜晚低溫施工終於完成本項艱鉅工程創舉，也為桃園捷運綠線的通車向前邁進了一大步。

▲桃園捷工程局今天完成蘆竹區捷運綠線GC01標高架段工程鋼構U型樑吊裝作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捷工局說，因高架段路線跨越台灣高鐵軌道，需符合高鐵淨高12.7m規定，又受限於桃園國際機場航高限制，因此特別設計墩柱高度約29米，跨度超過42米的鋼構U型樑，以減少樑身高度方式跨越高鐵軌道。施工前桃園捷運施工團隊使用BIM先行模擬施工方式，加以調整優化，並為跨越高鐵軌道提出完整且安全施工計畫，在與交通部鐵道局、台灣高鐵公司多次討論溝通，終獲交通部鐵道局及台灣高鐵公司同意進行吊裝作業。