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婆婆狂嫌又胖又老「像生過小孩」　她爆瘦30公斤...結局逆轉！

原PO表示，她瘦了30公斤，婆婆直接對她改觀。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，她瘦了30公斤，婆婆直接對她改觀。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，她剛跟老公認識時，婆婆嘴她說又胖又老，問老公說他怎麼還跟胖子在一起，之後她瘦了30公斤，她跟老公登記結婚後，婆婆完全對她改觀，講話變得客客氣氣。

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，她跟老公認識沒多久就去見家人。婆婆跟老公表示，「你交這個那麼胖又老，感覺有結婚生小孩過。」老公回，要她不要亂講，「人家沒結婚也沒生小孩，妳兒子我條件沒有很好欸，我沒錢沒房沒車，重點是我身體不是很好欸。」語畢，婆婆就沉默。

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之後，婆婆會打給老公問，「啊你還跟那個胖子在一起喔，啊你怎都亂交奇怪的人，那個看起來就是離婚生小孩。」老公還是挺原PO說，他條件不好沒被嫌就不錯了。原PO說，「其實我都在旁邊安靜的聽，我也蠻生氣的，我也是人家父母養的，不能因為胖就說人家怎樣，還好我老公不理他媽媽說什麼，而且我們認識的時候我就是胖胖的。之後呢，他媽媽還是會偶爾問到我，我老公還是一樣不理他媽媽。」

原PO表示，她跟老公在8月結婚，她覺得過不了婆婆那關，那乾脆直接登記，之後他們約出來吃飯，婆婆看到她嚇壞，因為她瘦了30公斤，「總之就是對我整個改觀，每次看到我呢，都客客氣氣，但我沒辦法對他媽媽改觀，把我說那麼難聽，所以還是保持距離不要太好，來我家提親，不知道是第一次辦喜事還是白目，跟我媽說一些讓我媽不高興的話，我真的是無言。」

此文一出，網友紛紛留言「你很慶幸還好至少腦（老）公沒被洗腦，證明他不是媽寶，加油，做自己就對了，日子是你們在過的」、「覺得不喜歡就是不喜歡，妳跟婆婆就是互相尊重就好了」、「要有心理準備！以後她講話會更難聽，因為妳嫁進去了」、「瘦了30這件事情聽起來挺勵志的」。

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