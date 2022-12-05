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床單一周沒洗「滋生500萬細菌」！專家示警：恐患致命性疾病

（示意圖／達志／美聯社）

▲專家表示，寢具若不定期清洗，可能引發肺炎、闌尾炎和淋病等致命性疾病。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

經濟合作與發展組織（OECD）的研究指出，人的一生中平均有26年在良好的睡眠上，意味著睡覺其實佔了我們壽命中1/3的時間，因此不誇張的說，睡眠品質真的能左右一個人的命運。如今更有專家示警，寢具換洗頻率不夠，不但會影響睡眠品質，還會引發健康問題。

據英國《鏡報》的報導，哈蒙德家具（Hammond Furniture）曾在2020年進行一項調查，發現有1/3的受訪者每年只換洗1次床單。如今BedKingdom的專家也示警，不定期清潔寢具不只是不衛生而已，長期下來還可能引發多種致命性疾病。

研究顯示，寢具不需要太長的時間就可以被病原體覆蓋，例如床單如果1週不洗就會滋生500萬隻細菌，比浴室門把多出2萬4千倍，2週不洗的話則會滋生比竉物和玩具多出302倍的細菌，3週沒換洗的床單則會比竉物的碗多出39倍的細菌量。

▲▼睡覺壞習慣。（圖／Unsplash）

▲人一生平均有26年在床上睡覺。（示意圖／Unsplash）

Bed Kingdom的專家指出，人類每晚在睡眠期間都會排出體液和油脂，同時還會脫落數以千計的角質層（stratum corneum），上述這些物質都會吸引塵蟎孳生，而它們排出的糞便更會引發過敏、哮喘、鼻竇炎、毛囊炎和濕疹，「因此，更頻繁地清洗床上用品對您的舒適和健康是有益的。」

不過上述症狀只是基本款，寢具換洗不夠還被發現與肺炎、闌尾炎和淋病等致命性疾病的感染呈現正相關，更會滋生大量病原體，例如已進化出抵抗免疫系統攻擊的金黃色葡萄球菌就是其中一種非常危險的細菌之一，它可能會引發中耳炎、鼻竇炎、骨髓炎和膿毒病等。

因此為避免讓床單成為病原體傳播的媒介，Bed Kingdom的專家建議每週至少安排一次寢具換洗時間。尤其養成固定時間一到，早上起床便換洗寢具的習慣，這有助於節省時間，當夜晚來臨時也會有乾淨清爽的床單和枕頭套作為一天忙碌之後的獎勵。當然如果能夠在陽光下曬乾寢具並殺菌會是更好的選擇。

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