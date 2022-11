幣圈這位死因最離奇　加密幣交易所創辦人「30歲腹瀉猝死」沒驗屍

▲加拿大加密貨幣交易所 「QuadrigaCX」創辦人科頓(Gerald Cotten)度蜜月離奇死亡,死後甚至沒有進行驗屍。(圖/達志影像)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」聯合創辦人塔蘭(Vyacheslav Taran)25日墜機身亡,是過去1個月以來第3位死亡的加密貨幣創業家。2018年也有2名幣圈知名人士離奇死亡,其中現已破產的加密幣交易所「QuadrigaCX」創辦人科頓(Gerald Cotten)死後甚至沒有進行驗屍,另一人的數位資產則完全「消失」。

根據《每日郵報》報導,曾是加拿大最大的加密貨幣交易所「QuadrigaCX」在2019年破產倒閉前,年僅30歲創辦人兼執行長科頓和妻子到印度度蜜月,2018年12月8日是旅行的第9天,夫妻入住齋浦爾(Jaipur)的豪華飯店「Oberoi Rajvilas」不久後,科頓就因急性胃痛送醫,被診斷為旅行者腹瀉(Traveler's Diarrhea),怎知24小時後即在9日不治身亡,導致QuadrigaCX的數萬名用戶慘賠至少2.5億美元。

科頓死後爭議和「詐死」陰謀論逐漸發酵,Netflix紀錄片《別相信任何人:虛擬貨幣懸案》(Trust No One: The Hunt for the Crypto King)也試圖解開其中謎團。儘管遺孀珍妮佛(Jennifer Robertson)表示,丈夫的死「毋庸置疑」,但科頓啟程前往印度的3天前立了詳細遺囑,甚至記得撥款10萬美元照顧幾隻寵物吉娃娃,但關於Quadriga公司資產卻隻字未提,死後也沒有進行驗屍。

▲投資比特幣、瑞波幣(XRP)的梅隆家族富豪馬修梅隆於2018年4月死亡。(圖/達志影像/美聯社)

同樣在2018年死亡的還有「紐約梅隆銀行」(BNY Mellon)家族繼承人之一的馬修梅隆(Matthew Mellon)。據《浮華世界》雜誌報導,他21歲時繼承了2500萬美元的遺產,在時尚、電信和金融領域事業有成,透過買賣比特幣累積更多財富,還曾任紐約州共和黨財政委員會主席,2015年5月他成為區塊鏈支付技術公司「瑞波」(Ripple Labs)的全球大使,投資了200萬美元在瑞波幣(XRP)上頭。

馬修梅隆第一次對投資XRP感興趣時,交易價格還不到0.01美元,但在巔峰時期,每枚XRP交易價突破了1美元,相當於漲了100倍。據《富比士》估計,他最初花200萬美元投資的XRP,價值一度飆漲到約10億美元。不過,馬修梅隆一直有毒癮問題,他2018年16日準備入住墨西哥坎昆(Cancun)的成癮治療診所「Clear Sky Recovery」前,疑似服用導致幻覺的死藤水後,在飯店房間心臟病發猝死。

報導稱,馬修梅隆過世時仍持有價值超過2億美元的XRP,由於他從未與任何人共享密鑰,是唯一有權限存取這些加密貨幣的人。一名和梅隆家族親近的友人表示,馬修梅隆53歲死後他的家人爭先恐後地尋找他的加密貨幣資產,但奇怪的是,他所有的數位資產似乎就像「消失」一樣,家人們完全找不到。

