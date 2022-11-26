快訊／金門縣長楊鎮浯宣布敗選！　發文恭喜前縣長陳福海

記者鄭思楠／綜合報導

國民黨籍的金門縣長楊鎮浯26日下午6點34分在自己的臉書粉絲專頁「躍動金門－楊鎮浯」發文宣布敗選，並恭喜無黨籍的前縣長陳福海。

▲楊鎮浯宣布敗選。（圖／翻攝自臉書）

楊鎮浯寫道，「所有關心此次縣長選舉結果的鄉親，這次敗選，我要向大家致上最深的謝意與歉意，謝謝大家一起陪著鎮浯、支持鎮浯，可惜鎮浯未來四年無法繼續為金門服務。」

▼金門縣長楊鎮浯。



他說，「鎮浯與團隊願意接受這次選舉鄉親所做的選擇。鎮浯要恭喜陳福海先生，希望他在往後的四年，要用心執政、要以金門優先、要好好的照顧每一位鄉親，千萬不要辜負鄉親的期待。」

楊鎮浯表示，「儘管現實不如人意，但我們一定要接受，因為這是民主的價值與可貴。雖然無法連任，但鎮浯相信，這四年來所建立的制度及所做的革新，已經為未來打下基礎，將讓金門繼續往進步的路走。我們要對未來有信心，對金門有信心，更要對自己有信心。過去四年及這次選舉，我們已經讓大家看到金門價值的重要，金門必須向前走，必須朝進步的方向邁進。」

▼金門前縣長陳福海。



他強調，「鎮浯此刻的心情很平靜，因為，我知道選舉是一時的，金門的團結才是最重要的，感謝大家對鎮浯的支持，也感謝大家對國民黨的支持，鎮浯再一次向全體金門鄉親，致上最深的謝意。」

楊鎮浯現年50歲，是土生土長的金門人，擔任過金控公司襄理、金門縣政府機要秘書、金門縣政府觀光處長，2016年當選金門立委，2018年在金門縣長選舉中以2萬3520票，僅801票的差距，擊敗當時尋求連任的陳福海。