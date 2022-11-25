潮T正面印「6字英文」意義超恐怖！一票人查完吐了：千萬別Google

▲這件T恤上印著6字英文，不少網友查完大感震驚。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

現在的潮流衣服上有許多會印英文字，但如果不仔細辨別，可能因此遭到嘲笑。一名男子日前逛潮流服飾時，看見一件大學T恤，上面印的6個英文字母，組合起來的意思讓他直呼「真的太可怕了」，貼文頓時引起網友好奇，Google完以後也有許多人瞬間傻眼。

這名男子在「路上觀察學院」張貼照片，他到某間潮流服飾店購物時，意外看見一件大學T的胸口處印著「Smegma」的英文，讓他瞬間傻眼。

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男子不禁直呼，雖然看過許多奇葩的英文單字印在衣服上，但第一次見到這麼恐怖的單字，如果不曉得網友不曉得單字的意含，Google翻譯以前要做好心裡準備。

▲實際上網搜尋，可以得知這個單字是「包皮垢」的意思。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



至於「Smegma」的意思是什麼？實際到Google翻譯輸入後，可以得知是「包皮垢」的意思，如果不小心買了穿出門，被懂英文的朋友看到，大概免不了一陣嘲笑。

貼文曝光後，不少網友也上網找這個單字的意思，看完以後也大感震驚，不禁留言直喊，「不知道意思的話，拜託不要Google了」、「完了我忘不掉」、「今天是禮拜五欸，為什麼一大早7點多，我要用谷狗（Google）去搜尋『包皮垢』」、「不要買有英文字的衣服」、「謝謝…學會了一個新單字」、「擴充詞彙的時候到了」、「有趣的衣服，我喜歡。」

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