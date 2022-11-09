「爪迷」注意！台灣大賽兄弟聽牌　台中府前廣場直播號召全城加油

▲「爪迷」注意！台灣大賽兄弟聽牌，府前廣場今晚直播號召全城加油。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中華職棒台灣大賽總冠賽採7戰4勝制，中信兄弟３戰均擊敗樂天桃猿，今天聽牌，繼續在主場應戰，台中市運動局長李昱叡表示，今(9)日G4洲際棒球場門票已全數售罄，台中市力挺地主隊，為感謝市民支持，將於今晚18時35分開始，在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣預祝中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍。

昨日中信兄弟回到主場迎戰，湧入逾1.7萬名球迷進場，台中市長盧秀燕也在開賽前特別前往洲際為球員加油打氣，主投鄭凱文成功壓制樂天打線，終場以7:2大勝樂天桃猿，球迷朋友紛紛高喊勇奪總冠軍，邁向二連霸，現場上萬黃衫軍，成功捍衛主場。

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中信兄弟此次總冠軍賽氣勢如虹，前兩場到客場對戰，推出王牌投手德保拉，首戰主投7局僅被敲4支安打，再加上全隊一共敲出10支安打，攻下5分，終場就以5比3勝出，拔得頭籌；第二戰由中信兄弟陳子豪從曾仁和手中敲出三分砲鎖定勝利，加上先發投手泰樂主投八局僅失一分的好表現，終場4:1勝出，昨日在台中洲際主場，再奪下台灣大賽三連勝，捷報連連。

今日洲際預料將湧入２萬球迷，不少爪迷期待拋下勝利彩帶，歡慶總冠軍。台中市政府也將於今晚18時35分開始，在市府廣場舉辦直播派對。