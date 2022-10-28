衛福部官員夜奔競總做什麼？王必勝：討論陳時中、羅一鈞誰唱歌好聽

▲指揮中心10/28記者會，左起發言人莊人祥、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心團隊27日晚間由衛福部長薛瑞元帶隊，前往民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部引發討論，藍營質疑此次「密會」與近期高端疫苗爭議有關。指揮官王必勝今（28）日透露昨夜聚會對話內容，主要都是一些近況，像是「羅一鈞唱歌好聽還是陳時中唱歌好聽」，都是純聊天，沒有涉及政策。

傳出陳時中競選總部27日直到深夜仍燈火通明，指揮中心團隊由衛福部長薛瑞元帶隊前往密會，人員包含指揮官王必勝、發言人莊人祥等。

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王必勝在指揮中心記者會中回應，同仁已經100多天沒有和陳時中見面，吃吃東西聊天，不需要擴大引伸，也不要動用資源偷拍。他透露，昨天聚會都聊一些近況，像是「羅副（羅一鈞）唱歌比較好聽還是候選人（陳時中）唱歌比較好聽」，這個就討論了很久，還有生活中的酸甜苦辣。

王必勝說，真的要聊「什麼」，不用到現場，打電話視訊都可以，他在此鄭重對大家說明，都是聊些其他事情，陳時中也離開衛福部、離開指揮中心，不會聊政策的東西。

王必勝也大酸，「選舉以外，人生還有真感情，還有人情義理，都是我們日常正常生活會發生的事情，我們和陳時中候選人900多天並肩奮鬥，是患難真情，是沒有做事的人無法理解」。

薛瑞元28日在立院備詢前受訪表示，這並非密會，昨晚是下班時間，且陳時中投入選戰100天、也是自己接任衛福部長第100天，見個面談談這100天。

對於藍營質疑是針對高端議題商討，薛瑞元回應，防疫部分是指揮中心該處理的，談話內容是純聊天，與高端無關，「怎會聊到高端？」

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