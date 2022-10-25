打高端赴日免費PCR「僅提供到年底」　莊人祥曝2大可能考量

▲高端疫苗資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗未獲世界衛生組織（WHO）認證，民眾赴日需自費3500做PCR，昨日高端公司宣布埋單，週五起至年底提供免費PCR檢測。指揮中心發言人莊人祥表示，免費PCR僅提供到年底原因有二，一為各國入境限制有望鬆綁，二為高端有可能在年底前拿到EUL認證。

根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本。指揮中心先於上週開放接種高端疫苗民眾補打，本週高端公司也祭出補償措施。

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高端公司昨表示，高端疫苗接種人次比例占4.9%估計，已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自本週五（10/28）起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本之民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公佈於公司網站。

由於高端公司免費PCR僅提供到年底，指揮中心發言人莊人祥被問及考量時先表示，可能要請高端公司回應，但隨後補充可能考量，一為全球邊境逐步開放，台灣入境也取消疫苗廠牌與接種限制，國人赴韓國與歐洲大多數國家也無需提供疫苗證明，「應該在年底前大部分國家會移除這些障礙」。此外，高端疫苗也進入WHO團結試驗，有望在年底前拿到EUL認證。