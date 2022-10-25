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港教育局公告：中小學及幼稚園新聘教師須通過基本法和國安法測試

▲香港教師。（圖／CFP）

▲香港教師須通過基本法和國安法測試才能任教。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港特區政府教育局昨（24）日向全港學校發出公告，2023／2024學年起，新聘任教師必須通過基本法及香港國安法測試的要求及相關細則。按現行規定，香港公營學校的新聘教師須通過測試，下學年開始將推進至幼稚園教師及現金聘用的非常額教師等。

▲香港特首李家超。（圖／路透）

▲香港特首李家超進行施政報告。（圖／路透）

《中新網》報導，教育局發言人說，「基本法與日常生活息息相關，更是學校課程中十分重要的元素，須予以加強。教師必須正確理解基本法，才能啓迪學生，幫助他們正確認識香港的憲制地位，以及對基本法和『一國兩制』建立正面的態度。」

根據《行政長官2022年施政報告》指，2023／2024學年起，教師基本法測試的要求將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，而測試內容會涵蓋基本法及香港國安法。除常額教師外，以現金津貼聘請的新聘教師亦須通過測試；有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。

該發言人強調，因應中小學及幼稚園教師職位不同的入職要求，教育局會於本學年舉辦共五輪基本法及香港國安法測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加，持有由香港特區政府公務員事務局發出的基本法及香港國安法測試及格成績會被視為已符合相關要求，不需再次參加測試。

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