泡水車災損分三級　保險需要加購1項才有理賠

圖、文／CTWANT

尼莎颱風帶來的大量雨水，使得百齡橋下超過50位車主的愛車落難，究竟車泡水了該怎麼辦？發生這樣的事件，可以申請國賠還是保險嗎？南山人壽業務襄理陶伯亨表示，「除非你有『這樣做』，不然是無法得到任何賠償的。」車主只能認命將愛車報廢。

▲如果沒有加保颱風洪水險，這次因颱風帶來的大雨而泡水的車子無法理賠。（圖／CTWANT提供，下同）

根據保發中心統計，去（2021）年全台汽車約870萬多輛，投保「颱風洪水險」僅4.3萬輛，佔整體投保率0.6%，也就是說當愛車遇到淹水等情形，車主多半都只能自行承擔。

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車主承擔的災損依泡水程度而定，若泡水到地毯是第一級，到儀表板是第二級，幾乎滅頂則為第三級。「第三級的話那就是沒救了。」Hot好車大聯盟亞昕車業業務主任蔡至性說。而這次百齡橋泡水車全部都是到滅頂的程度，車主除了報廢還有沒有其他路可以走？

對此，陶伯亨說：「除非在買車險時有加購『颱風洪水險』，不然是沒有理賠的。」但是有多少人會選擇加購這項保險？陶伯亨坦言，其實就跟火險、地震險一樣，平常沒有遇到就不會有人覺得要保，「也因為太少人需要，我們也不會特別推廣。」

此外，由於停在百齡橋下堤外停車場，有車主欲申請國賠，台北市長柯文哲說：「國民應該自己負責」，也就是說沒辦法申請國賠，但是也有外界質疑停管處在閘門關閉前五分鐘，才寄簡訊通知車主撤離，根本沒辦法反應。

律師林智群在臉書提及，如果自己是泡水車民眾的律師，會提出3大主張：1.百齡橋位於「基隆河」，不是「淡水河」、2.早上簡訊通知，都是提到「淡水河」，不是「基隆河」、3.「基隆河」水門要關閉的通知，是到下午3:55分才有的。

但是他也強調，就算國賠可以成立，車主還是要負「與有過失」責任，而且從法律面來看，「台北市政府沒義務要幫你移車或拖走」，雖然之前有類似做法，但不會因此變成市政府有這個法律義務。因此有顧慮的民眾，停在堤外停車場時應立即申請防汛簡訊、隨時注意防災網站，以及投保颱風洪水險。

▲由於政府未有義務將民眾愛車撤離，因此即便國賠成立，車主還是須負責任。

當車輛泡水時，車主若剛好在愛車內該怎麼辦？蔡至性說：「只淹到輪胎的四分之一都沒關係，就把空調關閉然後盡快通過，避免管路發霉。」但是當輪胎已經淹到二分之一甚至以上時，「只要保持引擎持續運轉，然後慢慢行駛。」因為開太快有可能打滑，畢竟輪胎已經沒什麼抓地力，「然後切記不要停下來」，也要持續踩著油門，不要讓引擎停止運轉，排氣管才可以出氣，免得水倒灌進去。

他接著說，如果水越淹越深，連腳都有感覺到淹水的時候，「這時候一定要趕快熄火」，他強調「還有一定要斷電」，直到專業人員至現場以前都千萬不要發動，「不然電路碰到水以後還發動就毀了。」

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