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聼到異響竄火苗　花蓮民宅失1小時燒光！消防籲裝設住警器

▲▼火勢來的真快！屋主聼到異響隨即竄出火光 短短1小時財物燒精光

火勢來的真快，屋主聼到異響隨即竄出火光 ，短短1小時財物燒精光。

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮縣吉安鄉民治路發生一起住宅火警，警消人員獲報後，迅速趕往現場搶救，1個小時將火勢撲滅。據現場當事人表示，因為聽到聲音異響後隨即發現火光，火勢及濃煙非常迅速的竄出，短短時間家中物品幾乎全燒毀，所幸人員即時避難逃生得宜而現場除財物損失外，無人員傷亡，實屬幸運。

▲▼火勢來的真快！屋主聼到異響隨即竄出火光 短短1小時財物燒精光

往往火災發生初期，若民眾即早發現可進行初期滅火若滅火失敗需立即打119求援，並在室內火勢濃煙尚未蔓延時掌握「往下跑、往出口跑」的口訣；如果是居住在2樓以上，必須知道起火點不在下層，要跑就盡量往下層跑；如果下層有濃煙，所在位置也是濃煙時，切勿想要穿越濃煙，請就往陽台或其他出口逃生或者待在所處居室內等待救援，並且要關門，這樣濃煙才不會四處蔓延，影響逃生。

▲▼火勢來的真快！屋主聼到異響隨即竄出火光 短短1小時財物燒精光

如何即早發現火災，就得靠住宅用火災警報器，而「安全是不能等的」民眾應儘速申請裝設或自行購買住宅用火災警報器，目前花蓮縣消防局在推動住宅用火災警報器安裝（有一定規定），若民眾符合安裝規定可就近向居家附近消防隊進行諮詢，提升自己居家消防安全的保障。

▲▼火勢來的真快！屋主聼到異響隨即竄出火光 短短1小時財物燒精光

花蓮推動安裝住宅用火災警報器，民眾可就近向居家附近消防隊諮詢，提升居家安全保障。

局長林文瑞表示，自己與家人的生命安全必須由自己守護，鄉親平時應有消防居家安全意識，落實居家防火安全是基本功課。因為任何一場的火災意外損失，最後絕對都是由當事人來承擔，因此寧可事前做好災害預防也不要災後再來亡羊補牢。

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