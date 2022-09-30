更保花蓮分會「曙光小舖」開幕　助更生人復歸

▲花蓮的曙光小舖結合藝術與精品，歡迎到花蓮地檢署洽公的民眾參觀與選購，幫助更生人復歸 。（圖／台灣更生保護會提供）

在監獄外面的一道光，照亮著受刑人的未來，迎接他們出監，希望他們摒棄過去習性，重新開創嶄新的未來，擁有光明的前景。花蓮地檢署蔡宗熙檢察長期許更生朋友能正常復歸社會，看到人生中的一道曙光與希望，因此特別將這家小賣店命名為「曙光小舖」。

店內陳列著木作、石雕等作品，門口也擺放更保所發行的《幸運草購物誌》，以及各監所自營作業商品目錄及訂購單，至於相關商品的販售，則由本會花蓮分會同仁及花蓮地檢署志工協助。

2022年9月6日，臺灣高等檢察署張斗輝檢察長兼更保總會董事長，於曙光小舖開幕當天日親臨現場，肯定店舖的構想，讓更生人光明與曙光在望，也希望獲得社會大眾的支持與肯定。另外，法務部林錦村常務次長、檢察司黃謀信司長、最高檢察署檢察總長邢泰釗、以及花蓮高分檢洪培根檢察長亦親臨指導。與會來賓十分稱讚曙光小舖的概念，結合藝術及精品，未來將吸引不少到地檢署洽公民眾入內參觀。

更保重視更生人技能訓練，更生人具備一技之長，不僅增進生活能力，更強化其職場競爭力，未來在職場上具有較大優勢。而花東境內石礦豐富，更生保護會花蓮分會的委員中不乏熱心公益之當地石材企業家，例如花蓮分會黃建中委員等人長期提供許多石材，因此極力促成石雕藝術技能訓練，供收容人實作及習得石雕藝術技巧，為更生人技訓注入一股力量，並期待大家共襄盛舉。（本文轉載自更生保護會《甦活人生電子報》2022年9月號）

▼位於花蓮的曙光小舖，陳列著木作、石雕等作品，門口也擺放更保所發行的《幸運草購物誌》，以及各監所自營作業商品目錄及訂購單 。（圖／台灣更生保護會提供）