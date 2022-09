英王查爾斯手指「腫如香腸」憂健康亮紅燈　醫分析3大原因

▲查爾斯三世10日宣誓繼位成為英國新君主,紅腫的手指意外成為網友關注焦點。(組圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

查爾斯三世(Charles III)繼位為英國國王,10日簽署《即位宣言》時被拍到面露不耐,還不斷揮手要求隨從清理桌面,之後被拍到簽字時手指腫如香腸,都引起民眾熱議。英國醫師指出手指水腫不是外界所擔心的健康亮紅燈,通常是老化所造成。

▲查爾斯三世即位當天,不耐煩地指使現場人員清理桌面。(圖/翻攝推特)

英國歷史上在任最久、最長壽的國王女王伊莉莎白二世以高齡96歲駕崩後,史上待位最久的王儲、73歲的查爾斯王子繼位為英國國王。簽署《即位宣言》當天的照片中,外媒形容他的手指「又紅又擁腫」,相關影像也很快在社群媒體上廣傳。

英國醫師奈伊(Gareth Nye)解釋,有許多種健康狀況可能造成手指「腫如香腸」,絕大部分的原因單純只是老化造成。他說水腫的現象是由於身體開始將液體留在四肢,通常是腿部或腳踝,但也會出現在手指。

一個簡單的檢測方式,便是在腫脹的區域下壓15秒後放開,若該區域保持一段時間的凹陷,代表是老化所造成的水腫。

事實上查爾斯三世在繼位前就已多次被拍到手指甚至整個手心、手背擁腫的情況。查爾斯三世在2012年搭乘長途飛機到澳洲時,就曾自嘲自己的十根手指頭是「香腸指」,顯示這問題已經困擾他多年。

King Charles fingers - I believe this symptom is called "clubbing" and is often a sign of a heart condition. I've long thought the king didn't look very well.



God save the king. pic.twitter.com/5BgmaJqWjW