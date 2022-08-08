9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

▲日本新生代主播25歲的山崎あみ。（圖／翻攝自Instagram／__ami.yamazaki__）

實習記者廖翊慈／綜合報導

若說演藝圈美女如雲，主播圈也不容小覷。而日本的女主播圈競爭相當激烈，不論是外型、人緣，甚至到學歷、氣質都必須在一定的水準之上，女主播也是豪門喜歡的媳婦職業之一，近日日本有名新生代女主播爆紅，不僅仙氣十足，身高170的她有著「國寶級美腿」封號。

近期在網上爆紅的日本氣象主播山崎あみ（山崎亞美），年僅25的她畢業於音樂大學聲樂系，也擅長鋼琴及芭蕾，在成為主播之前，因擁有170公分的身高，加上白皙的大長腿及穠纖合度的身材，也曾擔任過時裝模特兒，以「美腿」之名出過寫真書，至今Instagram上已累積11萬名粉絲。

▲山崎あみ時常在IG曬出日常美照。（圖／翻攝自Instagram／__ami.yamazaki__）

山崎時常在社群平台上分享日常，走淡妝路線的她襯托出獨有的仙氣，小巧的臉加上水靈靈的大眼，讓粉絲瘋狂點讚，除此之外，山崎也會分享上班的穿搭，時常曬出美腿的全身照，不少腿控直呼「想每天看她播氣象啦！」

山崎於2014年「Top Court 20th Star Audition」中以模特兒之姿出道，2015年開始在日本電視臺「ズームイン!!サタデー」 擔任《週六》的氣象主播，近日則擔任起InterFM897電台節目《MUSIC lock》的DJ。