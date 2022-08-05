裴洛西、雷根號接連繞路！　路透：美國顧忌中國「秀肌肉」

▲為了避免與中國起衝突，裴洛西來台時特別選擇了一條相當迂迴的路線。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西在2日晚間訪台，其專機選擇特別繞路，多花了3個小時飛越婆羅洲前往台北，而海軍正展開例行巡邏的航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），也專門選擇了一條複雜的航線來穿越南海。路透社分析，上述種種跡象無不凸顯了美軍現在的困境，即必須時刻避免與「愛秀肌肉」的中國直接起衝突。

據路透社報導，裴洛西2日從馬來西亞飛往台灣的旅途中，刻意避開直接飛越南海及其群島的航線，反而選了一條迂迴的路線，先向東南方向飛往印尼的婆羅洲（Borneo），然後掉頭向北，沿著東菲律賓上空繞路來台。

美國駐新加坡的安全顧問尼爾（Alexander Neill）表示，由於正常的航線會直接飛越駐紮了大量中國軍隊的南海上空，「這樣的航線才可以避免事情往失控程度發展」，顯示美國實在不願意與中國起正面衝突。

▲美國「雷根號」巡航時，也盡量避免直接通行南海。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

與此同時，海軍正在南海展開例行巡邏的航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），也專門選擇了一條複雜的航線，從菲律賓海域一路向北移動，經過台灣東邊海域，移動至沖繩外海。

美國外交官、軍官與安全分析人士都表示，儘管軍方多次強調這只是美軍為了支援「自由開放的印度太平洋地區」的「例行巡邏」，不過由於台灣目前正處於1996年以來最嚴重的緊張局勢中，他們不想在裴洛西展開亞洲行時挑起不必要的衝突，因此軍方還是為「雷根號」制定了一條極為複雜，但可以避免產生衝突的航線。

安全分析人士也表示，隨著中國近幾十年來的軍事現代化，美國航母如今要像25年前那樣，在台灣周邊海域挑戰中國軍隊已是不可能的事。當時，北京為了抗議台灣舉行總統直選，對基隆及高雄外海發射導彈，最後美國分別派出了加派尼米茲號航空母艦戰鬥群與獨立號航空母艦戰鬥群前往台灣東部海域，才讓台灣海峽飛彈危機得以落幕。