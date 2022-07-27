快訊／日本跨黨派重量級議員訪台　將見蔡英文談台日安全保障議題

▲「思考日本安全保障議員之會」訪台團抵台。（圖／外交部）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」於27日抵台，展開為期四天的訪台行程。本次訪團由日本前防衛大臣石破茂及前防衛大臣浜田靖一擔任共同團長。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德等人，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。

有關本次訪團成員，由日本前防衛大臣石破茂及前防衛大臣浜田靖一擔任共同團長，團員包括：前防衛副大臣長島昭久及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。



外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換；另也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，在威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家更體認安危與共的重要性，並持續展現民主價值的鞏固與團結，此次「思考日本安全保障議員之會」訪問團團員均為具有安保、外交實務經驗的日本重量級國會議員，外交部期盼經由該團的訪台交流，強化我國與包括日本在內的民主陣營國家共同採取防範措施，攜手強化全球民主陣營韌性，共同維護台海及印太區域長遠的和平、穩定與繁榮。