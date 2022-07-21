指揮中心：住宿式、社區式照護機構「公費快篩」發放延長到8／31

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布，住宿式及社區照護機構公費快篩發放延長到8/31，相關規定方式都沒有改變，住民或服務對象每週要定期快篩兩次。

指揮官王必勝表示，相關機構公費快篩原本是到7/31，今宣布延長到8/31，目前相關政策會持續延續下去，住民或服務對象每週定期快篩兩次，如果有陽性個案，會請專責醫療院所進行隔離和儘速投藥，工作人員也維持每週定期一次快篩和有症狀進行快篩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝也提到，全國住宿式機構篩檢陽性率4週來看，已經從5%降到1.8%，工作人員從2.7%下降到1.2%，陽性率下降表示感染狀況已經有改善，就算有感染也會盡快投藥。

另外，指揮中心今也宣布，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，將自7月22日起，開放因工作需求需出國18歲以上民眾接種第二次追加劑，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，ACIP專家表示此對象可於出國２週前接種，惟仍應與第一次追加劑間隔150天以上。

▲住宿式長照機構公費快篩規定。（圖／指揮中心提供）

▲全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）