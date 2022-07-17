腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

▲作家自曝注意力短暫、容易腰痛，最後靈活善用自己的特質，獨創「10分鐘熱度學習法」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

韓國作家徐東珠在13歲留學前，一句英文都說不好，還有容易腰痛、注意力短暫的毛病，讓她難以挺直腰桿坐在書桌前讀書，後來靠著「10分鐘熱度學習法」、「成就感筆記」等方法，從麻省理工學院和華頓商學院畢業，成為美國律師，如今也出書分享獨創心法，將別人眼中的劣勢，靈活運用成優勢。

談到學習，很多人總是強調專注力、集中力，才能獲得想要的結果，但這是任何人都做得到的嗎？徐東珠在13歲留學前，連一句英文都說不好；大學入學考試和律師資格考試也沒能一次過關，求職時也經歷60多次資料審核就被刷掉的命運。

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然而人生不計其數的障礙，一次又一次的失敗，讓她領悟，「不應該把注意力不集中視為缺點，而是將它活用成自己的特長。」於是靠著「散漫」和「短暫集中力」，最後從麻省理工學院和華頓商學院畢業，成為美國五大律師事務所的律師。

▲專注力、集中力不好，她卻善用特長來讀書。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

她甚至自曝，因為有腰痛毛病，無法長時間椅子上正襟危坐學習，所以常常躺著看課本或習題本，連弟弟都懷疑過「姊姊難道是天才？」但她自知並不是。加上她還有精神散漫的所有特徵，例如看書看了一兩行思緒就飛到別地方去，題目才做沒兩題就突然想整理書桌等等，一直都很忙，「很容易分心做別的事情」。

不過她說，「我不會把失敗歸咎於自己時間不夠或注意力不集中，我認為靈活運用現有的狀況才是聰明的作法。」而且，每當讀書讀到一半想做點其他事情的時候，例如會玩一下遊戲、看一下電視，「但一定會再回到我的書桌上來。在我執筆此書期間，也不知道分心做了多少其他事情。」

▲因為有腰痛毛病，無法長時間正襟危坐，所以常常躺著唸書。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）



徐東珠透露，「或許很難令人相信，但即使無數次來回於生產性學習（或工作）和非生產性雜事之間，最後知識還是一點一滴地累積下來了。」

她將自己獨創的學習方法寫下來，結合了心理建設、心態調整，並提出明確的施行方法，如學習日誌、計畫表和筆記技巧等，教讀者訓練「短暫集中力」，讓學習更精準有效。《十分鐘熱度學習法》由圓神出版中文繁體版。

▲韓國作家及律師獨創「十分鐘熱度學習法」並出書分享。（圖／圓神出版）