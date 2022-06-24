慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖　展出全是真遺體

▲泰國「死亡博物館」是全球網友公認是最恐怖的博物館之一。（翻自th.tripadvisor.com）

圖文／鏡週刊

台南市美術館舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，還未正式開展就在網路上引起極大熱潮，不少網友都被「殭屍」作品給震懾住。但位在泰國的「西里拉醫學博物館」（Siriraj Medical Museum），才是被全球網友公認是最恐怖的博物館之一，因為這裡展出的全部是真遺體。

「西里拉醫學博物館」 附屬在西里拉醫院體系中，其實這裡也被稱為「法醫博物館」，民間則暱稱為「死亡博物館」。因為院方將百年來蒐集的病故民眾遺體、染怪病內臟、連體嬰、早夭嬰，甚至是被執行死刑的死囚遺體，都存放在內，完整保留泰國百年醫療史、解剖學、病理學、臨床標本等資料。

▲這些都是真遺體。（翻自th.tripadvisor.com）

該博物館最有名的展示標本，除了連體嬰、畸形兒的遺體標本，另外最受眾人所知的就是「食人魔細偉」。據信細偉原本是中國廣東人，二次世界大戰後來到泰國定居，但因為在泰國工作受挫，精神變得異常，之後連續殺害6名兒童並吃下屍體。最後細偉被抓，並被判死刑，他死後的遺體也被保存在西里拉醫學博物館。此後 「食人魔細偉」 的故事就成為泰國版虎姑婆的故事，只要小孩不乖，很多父母就會故意帶小孩去看細偉的遺體。

▲這裡收藏泰國百年來的醫療史。（翻自th.tripadvisor.com）

▲「食人魔細偉」過去也被作為展示遺體，但在2020年已將他下葬。（翻自thairath.co.th）

不過近幾年有人權團體奔走，認為當年細偉的案件審理，破綻多多，細偉很有可能被誤抓，因此呼籲官方應對細偉安葬。就在2020年7月，館方正式為細偉舉辦儀式，終於讓他等了半世紀後得以安葬。

近期該博物館也舉辦醫療特展，回顧泰國過去的醫療設備、人體解剖，以及與醫療相關的宗教文化。該特展強調人類必經生老病死，目前全球人們正面臨新一波疾病來襲，但每一代的人類，都在不斷尋找方法、開發智慧來面對不同疾病。







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