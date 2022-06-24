快篩終見「清楚一條線」！陳時中現身記者會　親曝缺席12天理由

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，20日解隔之後雖然回歸指揮中心辦公，但因為連續4天快篩維持陽性，遲遲沒有出現主持記者會，今（24）日終於快篩陰性回歸。他表示，自己解隔後僅有1天在居家辦公，其餘都是在疾管署辦公，而今天早上快篩終於出現「清清楚楚一條線」，只要戴好口罩，就算面對面接觸也不會造成太大威脅。

陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，6月20日解隔，雖然已前往指揮中心辦公，但從20日至23日4天都沒有出席主持記者會。率先回歸記者會的指揮中心發言人莊人祥昨天與前天說明都表示，部長快篩依然陽性，「還有淡淡第二條線」，但昨天也強調，與陳時中開會時看他身體狀況非常良好，「可以跟各位見面的機會越來越接近了」。

陳時中下午在記者會表示，自己現在身體「都好了」，但因為有時會與不特定的人近距離接觸，為避免大家擔憂，每天都會定期快篩，今天終於檢驗出陰性，才能出席記者會。雖然2週未主持，但陳時中仍表示，相信署長與兩位副署長都能把疫情報告得很清楚，自己不擔心。

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指揮中心日前爆出多人染疫，繼陳時中後，指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、衛福部次長薛瑞元與石崇良也陸續中招，但經過7天隔離後，最晚確診的石崇良也昨日解隔，回歸工作崗位。

羅一鈞日前指出，部長是較為謹慎，「因為在記者會還是有很多記者在現場，公開場合難免可能有無法避免的近距離接觸，比如媒體不清楚跑過來堵訪或近距離詢問問題，才選擇暫時不出席公開活動公共場合，屬於自我要求不適用在解隔條件或自主健康管理規範要求中。」

羅一鈞強調，企業無需拿特例當作通案適用，「規定滿7天不須快篩， 若快篩陽或快篩陰不影響後7天的管理措施，可以外出可以工作，因為台灣已認定7天以上不具有傳染力，個人要額外自我要求在不違反規定前提下可以被接受的。」