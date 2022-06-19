46名少女裸體陪葬…2千年後頭骨長出「綠色水晶」　專家揭古墓秘密

▲46名少女裸體陪葬，專家揭古墓秘密。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

一處巨大的封土堆下面，竟然隱藏著屍骸長滿綠色結晶之謎，46名妙齡少女的裸體殉葬的後面，究竟有哪些不為人知的秘密？歷經千年保存完好的黑色腦髓，數量眾多的有毒香瓜子，奇特的喪葬方式，撲朔迷離的墓主人身份，這些難以解釋的謎題，全都來自於神秘的靖安大墓。

2006年12月的一天，在江西靖安一座山包附近，水口村村民在撿柴時忽然發現了一個深不見底的盜洞，隨即就向當地文物部門進行了舉報。專家們趕到現場發現，村民口中所說的山包，其實是一個埋葬墓室的封土堆，在盜洞旁邊摻雜著青膏泥、殘破的絲織品與木板，加上絲織品殘留的出現，都說明了這片地下埋葬著一座高等級的貴族墓葬。

據了解，盜洞寬80厘米，高約1米多，朝著封土堆中心直接延伸下去8米多，最底部是三個相對獨立的密閉空間，全是由厚實木料構成的構件。經過初步的現場勘探，盜洞所在的封土堆直徑超過30米，高將近有20多米。這件事很快就引起了當地政府的高度重視，公安機關迅速偵破了這起盜墓案，追繳回來的文物也成了對大墓做出初步判斷的重要依據。

專家認為，這是一座春秋時期的大型墓葬，與東周時期絕大多數的貴族墓葬類似，也是一個典型的豎穴土坑墓，深茂的封土共分為五層，外層用來混淆人們注意的腐殖土，第二層是防水的粘土混合層，第三層是混雜的石塊堆積，第四層是覆蓋墓穴的沙土層，最後一層是防水防潮的青膏泥層。

經過一段時間的挖掘，專家終於找到了墓葬邊緣，整個大墓邊緣的長度達到了，驚人的東西寬為11.4米，南北長為14.7米，開口面積為168平方米。如此大規模的墓葬面積，早已超過了絕大多數的夏商周諸侯大墓。不久後，專家們發現了期待已久的棺木，然而其數量多達47具，完全顛覆的專家們的認知。

隨著棺木不斷開啟，令人感到震驚的是，22具遺骸中，只有7具可以進行性別鑒定，全部都屬於女性，年齡都在15到25歲之間，其餘沒有找到遺骸的棺木中，都可以找到人體沉積物的存在，由此可以推斷，裡面全部都是46位年輕女性，還全部屬於裸體下葬，而這些女性的死因仍沒有找到。

隨後的清理中，接著發現了8個黑色的腦組織，更奇怪的是，一些有頭骨的木棺中並不會發現腦髓，可在出土腦髓中的木棺中，都不會有骸骨，而是一些更加奇怪的綠色水晶。經過鑑定，這些晶體主要含有磷鐵等成分，基本可以確定是酸磷鐵結晶，形成原因還不能確定，只能推測它和人體內的特殊元素與地下水成分有關。

很快一個突破性的發現出現了，從棺木中提起器物時，專家們發現了一些植物種子與香瓜子，數量眾多的香瓜子全都出自於人類遺骸的棺木，這說明女子生前全吃了含有香瓜的食物，還都在食物未被消化前就死亡了，這下紡織女工的集體死亡殉葬之謎，就此解開。

與此同時，在靖安大墓的50公里外，突然出土了12件大型的青銅器，根據青銅器上面的銘文記載，這些全都屬於徐國國君所屬。據悉，徐國就是輔佐大禹治水的功臣伯益所建，巔峰時期有36個鄰國朝貢，還曾征戰過周朝首都鎬京；春秋時期，徐國與楚國不斷發生衝突，其中一位國君就死在戰場，而他極有可能就是靖安大墓的主人，但至今仍未證實。

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