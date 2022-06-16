食藥署遭控忽視富樂黑心快篩示警　羅一鈞：包裝貨品名都不同

記者嚴云岑／台北報導

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國大陸代工次級品出貨，237萬劑產品須在1個月內回收。不過，早在5/13，已有通過EUA業者主動向食藥署申請廢止並示警，但食藥署卻遲至6/10才同意註銷，遭高雄市議員質疑早知情。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞代食藥署回應了。

羅一鈞提到，食藥署的確有在5月收到提醒公文，該公司原本是想代理美國生產的Flowflex快篩，但因貨源需中國取得，因此主動發文希望基於無法確定貨源為由註銷EUA申請。

食藥署經過瞭解後，發現醫優代理的產品的確非美國製造，也未獲得美方EUA，而是中國大陸製造，因此同意註銷。食藥署另就醫優警訊進行查詢，發現陸製「Flowflex COVID-19 Antigen Rapid Test」包裝品名均有明顯不同，但當時清查國內尚無該廠牌產品，而是不同產品在市面上銷售，因此才未做進一步處理。

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食藥署科長蔡文偉昨受訪時也表示，「大鑫就是一系列人為操作導致劣質品產生。」由於專案申請都是採書面審查，也只能就業者提供資料確認安全效能。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨下午表示，食藥署EUA審查雖嚴，但很多措施「防君子不防小人」，目前檢調已介入調查，如果有發現不法行為都會嚴加懲處。